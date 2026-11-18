GINEBRA.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la creciente violencia en Haití y pidió garantizar la protección de la población civil.

Desde principios de año hasta el 31 de octubre se registraron 4,595 personas fallecidas y 2,050 heridas.

Además, al menos 1,497 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, la inmensa mayoría violaciones colectivas perpetradas por miembros de bandas criminales, detalló la portavoz Marta Hurtado.

BANDAS CAMBIAN DE TÁCTICA

A medida que se intensifican las operaciones de seguridad, los grupos adaptan sus tácticas: ataques en represalia contra residentes sospechosos de colaborar con las fuerzas, secuestros selectivos, aumento del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes, y restricciones más severas a la libertad de circulación.

También intentan influir en el proceso electoral mediante la violencia.

MUERTES EN OPERATIVOS

Entre julio y septiembre, al menos 514 personas murieron y 235 resultaron heridas durante operativos de las fuerzas nacionales, en ocasiones con apoyo de una empresa militar privada.

Además, se registraron otras 44 muertes a manos de agentes de la Policía, como parte de ejecuciones extrajudiciales.

LLAMADO A RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL

El alto comisionado Volker Türk insta a todas las fuerzas a garantizar que sus operaciones cumplan plenamente con el derecho internacional y prioricen la protección de la población.

“El uso de la fuerza letal debe estar limitado a situaciones en las que resulte inevitable para proteger la vida frente a una amenaza inminente, y siempre como último recurso”, afirmó la portavoz.

También pidió a las autoridades haitianas reforzar la supervisión, investigar las presuntas violaciones y garantizar la rendición de cuentas.

FRENAR LAS ARMAS

Por último, solicitó a la comunidad internacional actuar con urgencia para frenar el flujo ilícito de armas y municiones hacia Haití.

jt-am