GINEBRA.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la creciente violencia en Haití y pidió garantizar la protección de la población civil.
Desde principios de año hasta el 31 de octubre se registraron 4,595 personas fallecidas y 2,050 heridas.
Además, al menos 1,497 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, la inmensa mayoría violaciones colectivas perpetradas por miembros de bandas criminales, detalló la portavoz Marta Hurtado.
BANDAS CAMBIAN DE TÁCTICA
A medida que se intensifican las operaciones de seguridad, los grupos adaptan sus tácticas: ataques en represalia contra residentes sospechosos de colaborar con las fuerzas, secuestros selectivos, aumento del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes, y restricciones más severas a la libertad de circulación.
También intentan influir en el proceso electoral mediante la violencia.
MUERTES EN OPERATIVOS
Entre julio y septiembre, al menos 514 personas murieron y 235 resultaron heridas durante operativos de las fuerzas nacionales, en ocasiones con apoyo de una empresa militar privada.
Además, se registraron otras 44 muertes a manos de agentes de la Policía, como parte de ejecuciones extrajudiciales.
LLAMADO A RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL
El alto comisionado Volker Türk insta a todas las fuerzas a garantizar que sus operaciones cumplan plenamente con el derecho internacional y prioricen la protección de la población.
“El uso de la fuerza letal debe estar limitado a situaciones en las que resulte inevitable para proteger la vida frente a una amenaza inminente, y siempre como último recurso”, afirmó la portavoz.
También pidió a las autoridades haitianas reforzar la supervisión, investigar las presuntas violaciones y garantizar la rendición de cuentas.
FRENAR LAS ARMAS
Por último, solicitó a la comunidad internacional actuar con urgencia para frenar el flujo ilícito de armas y municiones hacia Haití.
jt-am
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