ONU: Más de mil han muerto en Haití en 2026 por violencia

Según la ONU, el 50 % de las muertes ocurrió durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas.

PUERTO PRÍNCIPE.– Al menos 1,167 personas murieron y otras 459 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de 2026 como consecuencia de la violencia que afecta al país, según un informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), divulgado este miércoles.

El documento establece que el 50 % de las muertes ocurrió durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas, mientras que el 45 % fue atribuido directamente a esos grupos y el 5 % restante a organizaciones de autodefensa.

VIOLENCIA Y RECLUTAMIENTO DE MENORES

De las víctimas mortales, el 81 % eran hombres, el 13 % mujeres y el 6 % niños. Con estos datos, la cifra de fallecidos por la violencia en Haití durante los primeros nueve meses del año asciende a 4,217 personas.

La Binuh también alertó sobre el regreso de integrantes de bandas armadas a los barrios de Bel-Air, Bas Delmas y La Saline, en Puerto Príncipe, de donde habían sido desplazados por operaciones de seguridad.

El informe documentó que al menos 344 personas, con edades entre ocho y 75 años, sufrieron agresiones sexuales durante el trimestre. El 77 % de los casos correspondió a violaciones colectivas.

Al menos cinco víctimas fueron asesinadas después de ser violadas y cuatro quedaron embarazadas como consecuencia de los abusos. Además, 27 mujeres y cuatro niñas sufrieron violaciones reiteradas durante su cautiverio.

La ONU también informó que al menos 32 menores, de entre 14 y 16 años, reclutados por la banda Grand Ravine, murieron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

JUSTICIA SIN AVANCES SIGNIFICATIVOS

Aunque la Binuh reconoció avances en la creación de tribunales especializados en delitos masivos y financieros, advirtió que continúan estancados los procesos judiciales por las masacres de Grand Ravine, La Saline, Bel-Air y Pont-Sondé.

Las bandas son combatidas por la Policía Nacional Haitiana y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.

A estas operaciones se incorporaron más de 2,000 soldados salvadoreños enviados por el presidente Nayib Bukele para apoyar la búsqueda de cuatro militares de su país desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets.

an/am