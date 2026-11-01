ONU destaca apoyo logístico de RD a operaciones en Haití

Kroslak agradeció a las autoridades dominicanas su colaboración para el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las operaciones de seguridad en Haití, y destacó que este apoyo también contribuye al desarrollo de otras actividades de las Naciones Unidas en ese país.

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante el despacho, desde el puerto de Haina, de un buque con destino a Haití, que transporta suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la GSF, como parte de los esfuerzos internacionales para combatir a las bandas criminales, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

El cargamento, procedente de Bangladesh, llegó a República Dominicana con apoyo financiero de Alemania, mientras que las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas para su movilización y posterior envío a Haití, donde El Salvador desplegó esta semana una amplia operación para localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

Durante el acto de despedida del buque, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín, valoró los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití y reiteró la disposición de República Dominicana de continuar colaborando con las iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la seguridad en ese país.

Por su parte, la embajadora alemana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por contribuir a esta iniciativa y agradeció la colaboración de las autoridades dominicanas para facilitar el traslado del equipamiento.

Friedrichsen reafirmó, además, el compromiso de Alemania de continuar respaldando los esfuerzos internacionales encaminados a mejorar las condiciones de seguridad en Haití. EFE

mf/pcc