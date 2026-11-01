ONU destaca apoyo logístico de RD a operaciones en Haití

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante el despacho, desde el puerto de Haina, de un buque con destino a Haití, que transporta suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la GSF, como parte de los esfuerzos internacionales para combatir a las bandas criminales, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.
El cargamento, procedente de Bangladesh, llegó a República Dominicana con apoyo financiero de Alemania, mientras que las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas para su movilización y posterior envío a Haití, donde El Salvador desplegó esta semana una amplia operación para localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.
Durante el acto de despedida del buque, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín, valoró los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití y reiteró la disposición de República Dominicana de continuar colaborando con las iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la seguridad en ese país.
Por su parte, la embajadora alemana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por contribuir a esta iniciativa y agradeció la colaboración de las autoridades dominicanas para facilitar el traslado del equipamiento.
Friedrichsen reafirmó, además, el compromiso de Alemania de continuar respaldando los esfuerzos internacionales encaminados a mejorar las condiciones de seguridad en Haití. EFE
mf/pcc
No es apoyo logístico sino que el Ejército dominicano tiene que intervenir en Haití, recuperar el territorio haitiano y expulsar de la Isla a los haitianos
Los haitianos permitieron que el Salvador con el apoyo de USA violente a propósito su soberanía territorial con todos esos equipos y armas militares..con una segunda intención….tan pronto eliminen las bandas haitianas,sacarán a patadas a los salvadoreños alegando violación soberana territorial, para quedarse el ejército haitiano con todo esos drones, tanques, y metralletas de última generación…para que ??…
Para luego colocarlos a lo largo de la frontera con RD… y amedrentar a los soldados dominicanos con esas mismas armas…hasta con los helicópteros bélicos nos van a amedrentar…..ya lo verán….esa es la intención de ese mal agradecido pueblo haitiano.
No le queda de otra !!! Después que Bukele demostró que tiene más pelotas que la Tayota !!!!