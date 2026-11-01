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ONU destaca apoyo logístico de RD a operaciones en Haití

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Daniela Kroslak, subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH),

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Santo Domingo, 1 nov (EFE).- La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), Daniela Kroslak, calificó este domingo de «esencial» el respaldo logístico que ofrece el Gobierno dominicano para facilitar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití.
Kroslak agradeció a las autoridades dominicanas su colaboración para el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las operaciones de seguridad en Haití, y destacó que este apoyo también contribuye al desarrollo de otras actividades de las Naciones Unidas en ese país.

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante el despacho, desde el puerto de Haina, de un buque con destino a Haití, que transporta suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la GSF, como parte de los esfuerzos internacionales para combatir a las bandas criminales, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

El cargamento, procedente de Bangladesh, llegó a República Dominicana con apoyo financiero de Alemania, mientras que las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas para su movilización y posterior envío a Haití, donde El Salvador desplegó esta semana una amplia operación para localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

Durante el acto de despedida del buque, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín, valoró los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití y reiteró la disposición de República Dominicana de continuar colaborando con las iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la seguridad en ese país.

Por su parte, la embajadora alemana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por contribuir a esta iniciativa y agradeció la colaboración de las autoridades dominicanas para facilitar el traslado del equipamiento.

Friedrichsen reafirmó, además, el compromiso de Alemania de continuar respaldando los esfuerzos internacionales encaminados a mejorar las condiciones de seguridad en Haití. EFE

mf/pcc

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Eduardo Gu
Eduardo Gu
7 minutos hace

No es apoyo logístico sino que el Ejército dominicano tiene que intervenir en Haití, recuperar el territorio haitiano y expulsar de la Isla a los haitianos

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REALISTA
REALISTA
34 minutos hace

Los haitianos permitieron que el Salvador con el apoyo de USA violente a propósito su soberanía territorial con todos esos equipos y armas militares..con una segunda intención….tan pronto eliminen las bandas haitianas,sacarán a patadas a los salvadoreños alegando violación soberana territorial, para quedarse el ejército haitiano con todo esos drones, tanques, y metralletas de última generación…para que ??…

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REALISTA
REALISTA
34 minutos hace
Responder a  REALISTA

Para luego colocarlos a lo largo de la frontera con RD… y amedrentar a los soldados dominicanos con esas mismas armas…hasta con los helicópteros bélicos nos van a amedrentar…..ya lo verán….esa es la intención de ese mal agradecido pueblo haitiano.

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Mesaocho
Mesaocho
46 minutos hace

No le queda de otra !!! Después que Bukele demostró que tiene más pelotas que la Tayota !!!!

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