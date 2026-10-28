ONU condena bloqueo EE.UU. contra Cuba con 130 votos favor

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, participa en un debate de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo de Estados Unidos a la isla, este 28 de octubre de 2026.

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NACIONES UNIDAS.–La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó este 28 de octubre, por amplia mayoría, el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas.

La resolución obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, en medio de denuncias de La Habana sobre presiones de Washington para reducir el respaldo internacional.

Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos, Israel, Argentina, Colombia, Costa Rica y Ecuador, además de Ucrania. Por su parte, Chile, Honduras, Perú y República Dominicana estuvieron entre las naciones que se abstuvieron.

CUBA CELEBRA EL RESULTADO

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la votación como una «nueva victoria de Cuba» y sostuvo que el resultado demuestra que la isla no representa una amenaza para Estados Unidos, mientras que el bloqueo continúa perjudicando a su población.

LA HABANA DENUNCIA PRESIONES DIPLOMÁTICAS

El pasado 21 de octubre, Rodríguez acusó al Gobierno estadounidense de utilizar su aparato diplomático, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, para presionar a delegaciones y jefes de Estado con el propósito de que se abstuvieran de apoyar la resolución.

El funcionario afirmó que la comunidad internacional conoce las consecuencias de las sanciones económicas, las restricciones comerciales y las medidas que dificultan las relaciones de Cuba con otros países.

MILLONARIAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Según cifras difundidas por el Gobierno cubano, las medidas económicas estadounidenses ocasionaron pérdidas estimadas en 8,083.3 millones de dólares entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, un incremento del 7 % respecto al período anterior.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional ante la supuesta amenaza que, según Washington, representa Cuba para la seguridad estadounidense y regional.

La medida sirvió de fundamento para nuevas restricciones contra la isla, que denuncia un agravamiento de sus dificultades económicas y energéticas.

Aunque la Asamblea General volvió a expresar su rechazo al embargo, sus resoluciones sobre este asunto tienen carácter no vinculante y no obligan jurídicamente a Estados Unidos a levantarlo.

an/am