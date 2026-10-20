Oncólogos llaman prevención y detección temprana del cáncer

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SANTO DOMINGO.– La Sociedad Dominicana de Oncología Médica llamó este lunes a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a los tratamientos contra el cáncer de mama, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad.

El presidente de la entidad, doctor Miguel Monanci, afirmó que el cáncer de mama continúa siendo el más frecuente entre las mujeres y una de las principales causas de muerte por cáncer en la población femenina de la República Dominicana.

El especialista exhortó a las mujeres, sus familias, las instituciones públicas y privadas y los medios de comunicación a promover la educación preventiva y las evaluaciones médicas periódicas para contribuir a salvar vidas.

SIGNOS DE ALERTA Y DETECCIÓN TEMPRANA

Monanci recomendó prestar atención a cualquier cambio sospechoso en las mamas y acudir al médico sin demora ante la aparición de un nódulo en el seno o la axila, alteraciones en el tamaño o la forma de la mama, retracción de la piel, enrojecimiento o secreciones anormales por el pezón.

Explicó que la enfermedad puede desarrollarse sin provocar dolor durante sus etapas iniciales, lo que refuerza la importancia de las evaluaciones médicas y las pruebas de detección recomendadas de acuerdo con la edad, los antecedentes y el riesgo individual de cada mujer.

CIFRAS QUE LLAMAN A LA PREVENCIÓN

De acuerdo con las cifras globales citadas por el especialista, en 2024 se registraron aproximadamente 2.4 millones de nuevos casos de cáncer de mama y 694,000 muertes en el mundo. Las proyecciones para 2050 apuntan a 3.2 millones de nuevos casos y 1.1 millones de fallecimientos.

En la República Dominicana, los datos de GLOBOCAN 2022 y del Ministerio de Salud Pública citados por la entidad indican que durante ese año se registraron alrededor de 3,244 nuevos casos de cáncer de mama.

La información suministrada también señala que la enfermedad representa el 34.4 % de los nuevos diagnósticos de cáncer entre las mujeres dominicanas.

FACTORES DE RIESGO

El oncólogo explicó que entre los factores asociados al cáncer de mama figuran la edad, los antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario, las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2, la primera menstruación a edad temprana y la menopausia tardía.

Asimismo, mencionó factores relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo, además de otros factores hormonales y reproductivos que pueden influir en el riesgo.

Monanci recordó que el cáncer de mama es una enfermedad maligna que se origina en las células de los lobulillos o conductos mamarios y cuyo tratamiento debe adaptarse a las características de cada paciente.

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