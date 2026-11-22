SANTO DOMINGO.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, afirmó que quienes ingresen ilegalmente a República Dominicana deben ser devueltos a sus países de origen, al defender el cumplimiento de las leyes migratorias y la protección de las fronteras.

El legislador se pronunció durante la Conferencia Internacional Santo Domingo 2026, organizada por Patriots Network, que reunió a más de 15 legisladores y representantes políticos de Europa y América Latina para debatir sobre soberanía, libertad y patriotismo.

«No vamos a descansar hasta que todo el que entre ilegal a nuestro territorio sea devuelto para su país», expresó Fernández.

Durante su intervención, advirtió sobre los riesgos que representa el crimen organizado transnacional, particularmente las redes dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

El encuentro contó con la participación de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, quien explicó que asistió por invitación del senador y destacó su afinidad con los principios de patriotismo y nacionalismo promovidos en la conferencia.

De su lado, el presidente de Patriots Network, Enzo Elías, valoró la participación del legislador dominicano y la apertura de espacios para discutir temas relacionados con la seguridad fronteriza, la soberanía y la libertad.

La actividad reunió a representantes políticos de distintas regiones en una jornada de intercambio sobre los desafíos de seguridad y las relaciones internacionales.

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