Omar Fernández critica las alzas de impuestos en el marbete

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SANTO DOMINGO.– El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, afirmó que el Gobierno aplica una reforma fiscal encubierta mediante aumentos sucesivos de impuestos, tarifas y servicios, sin que estos se reflejen en una mayor eficiencia del Estado.

El legislador reaccionó al incremento de RD$500 y RD$1,000 en el costo del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para el período 2026-2027.

“¿Cuántas reformas fiscales más necesita este Gobierno? Porque, aunque nadie lo haya anunciado formalmente, nos están haciendo otra reforma fiscal por cuotas y sin avisarnos”, expresó.

Fernández advirtió que el problema trasciende el ajuste del marbete y responde al efecto acumulado de distintos aumentos que, según dijo, reducen progresivamente el poder adquisitivo de las familias.

El senador recordó los incrementos en las tarifas de los peajes, algunos de los cuales pasaron de RD$60 a RD$200, así como el encarecimiento de las operaciones bancarias.

“Hasta para transferirle un dinerito a tu mamá tienes que pagar más. El problema es que aquí todo sube, menos la eficiencia del Gobierno”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que los ciudadanos pagan cada vez más por los mismos servicios y cuestionó que estos ajustes no estén acompañados de mejoras en la gestión pública.

dh/am