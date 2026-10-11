O&M vence 2-1 al Moca FC y suma tres puntos en la LDF

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOCA.– La Universidad O&M FC derrotó 2-1 al MOCA FC en el estadio Moca 85, en un partido correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), resultado que permitió al conjunto universitario sumar tres puntos importantes en la competición.

Los visitantes aprovecharon sus oportunidades frente a un equipo aurinegro que buscó el gol durante gran parte del encuentro y mantuvo la presión hasta los minutos finales, aunque no pudo evitar la derrota en su propio terreno.

El MOCA FC generó las primeras ocasiones de peligro. En el minuto 12, Alexander Rondón intentó abrir el marcador, pero su remate fue detenido por el guardameta de O&M, Gerald Villar. Once minutos después, Gerard Lavergne probó con un disparo que salió desviado.

La oportunidad más clara de los locales durante la primera mitad llegó al minuto 30, cuando el árbitro señaló un penal por una mano de un defensor universitario dentro del área. Sin embargo, el delantero Cristian Cangá no pudo convertir desde los once pasos ante una intervención de Villar, quien mantuvo su portería sin goles.

O&M APROVECHA SUS OPORTUNIDADES

La Universidad O&M capitalizó el momento favorable y abrió el marcador en el minuto 38, cuando Ángel Monte de Oca envió el balón al fondo de la red para establecer el 0-1, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En la segunda mitad, el MOCA FC intentó reaccionar, pero el conjunto visitante volvió a golpear en el minuto 78. Camilo Monroy marcó el segundo tanto de los universitarios y amplió la ventaja a 0-2.

Los aurinegros mantuvieron la lucha hasta el final y lograron descontar en el minuto 90+6, cuando Yohan Parra anotó el 1-2. No obstante, el tanto llegó demasiado tarde para cambiar el resultado.

TRES PUNTOS PARA EL CONJUNTO UNIVERSITARIO

Con esta victoria, la Universidad O&M FC sumó tres puntos en la décima jornada del Torneo Apertura 2026, mientras que el MOCA FC se quedó sin unidades en su compromiso como local.

La competición está dedicada al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

of-am