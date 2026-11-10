Ofrece apoyo de inteligencia y militar tropas Salvador en Haití

El Mandatario conversó este martes con periodistas en el Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader expresó su respaldo a las operaciones militares de El Salvador contra las pandillas en Haití y defendió la actuación de su homólogo Nayib Bukele, en medio de las diferencias diplomáticas entre Washington y San Salvador por las intervenciones en territorio haitiano.

Al conversar con periodistas este martes en el Palacio Nacional, consideró necesario que las tropas salvadoreñas coordinen sus acciones con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

APOYO LOGÍSTICO Y DE INTELIGENCIA

«Hay que apoyar decididamente al ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele», manifestó el mandatario, quien aseguró que República Dominicana continuará ofreciendo apoyo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños.

«Estamos colaborando con el presidente Bukele y lo apoyamos en toda la parte logística e inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo», afirmó.

No obstante, insistió en que ambas fuerzas deben establecer mecanismos de coordinación para evitar interferencias durante sus operaciones.

El jefe de Estado indicó que los gobiernos dominicano y salvadoreño mantienen comunicación diaria a través de sus respectivos ministros de Defensa.

En materia de seguridad nacional, aseguró que las Fuerzas Armadas dominicanas mantienen medidas preventivas, con equipos blindados y drones, ante cualquier eventualidad.

DIFERENCIAS ENTRE WASHINGTON Y SAN SALVADOR

Las declaraciones se producen luego de que el medio estadounidense Axios revelara diferencias diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador por la falta de coordinación entre las tropas salvadoreñas y la GSF.

La controversia incluye denuncias de disparos que habrían alcanzado instalaciones de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe. El Gobierno salvadoreño rechazó esas acusaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también advirtió sobre la necesidad de evitar enfrentamientos accidentales entre las fuerzas desplegadas en Haití.

OFENSIVA CONTRA 400 MAWOZO

El pronunciamiento de Abinader coincide con una ofensiva salvadoreña contra la pandilla 400 Mawozo.

Este martes, Bukele anunció la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, y del cuartel general de esa organización criminal. Aseguró que la mayoría de los pandilleros huyó sin ofrecer resistencia, aunque no informó sobre víctimas ni detenidos.

an/am