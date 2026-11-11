Ofensiva contra bandas Haití provoca choque EU y El Salvador

WASHINGTON.- La ofensiva contra las bandas armadas de Haití provocó un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y El Salvador, en momentos en que las operaciones militares se intensificaron y comenzaron a circular informaciones sobre la huida de importantes jefes criminales de sus bastiones en Puerto Príncipe.

El medio estadounidense Axios, reveló que el Departamento de Estado cuestionó actuaciones de las fuerzas salvadoreñas por supuesta falta de coordinación con la estructura internacional de seguridad desplegada en Haití. La Embajada estadounidense en San Salvador habría presentado una protesta formal el pasado 5 de noviembre, rechazada por el Gobierno de Nayib Bukele.

La controversia incluyó versiones contradictorias sobre un enfrentamiento ocurrido en las proximidades de la Embajada estadounidense en Puerto Príncipe, así como sobre posibles bajas durante las operaciones.

El incidente puso de manifiesto las dificultades para coordinar una intervención internacional en la que participaron fuerzas de distintos países, mientras las autoridades haitianas intentaron recuperar territorios controlados durante años por organizaciones criminales.

HUIDA DE CABECILLAS

Entretanto, la Policía Nacional de Haití y unidades de apoyo desarrollaron nuevas operaciones en Martissant, uno de los principales corredores estratégicos de acceso a la capital.

Los enfrentamientos se concentraron en Martissant 2A y Sainte-Bernadette, donde las bandas mantuvieron posiciones fortificadas y puestos ilegales de cobro. Se reportó la utilización de vehículos blindados y drones, aunque las autoridades todavía no ofrecieron un balance definitivo de los resultados.

Informaciones difundidas por medios haitianos indicaron que dos conocidos cabecillas, Chen Mechan y Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, habrían abandonado sus posiciones habituales para buscar refugio en Carrefour, territorio donde operó la organización encabezada por Krisla.

Esas versiones no fueron confirmadas oficialmente.

ATAQUES AÉREOS CONTRA RESIDENCIA DE JEFE DE 400 MAWOZO

La ofensiva también alcanzó una residencia vinculada a Joseph, dirigente de la poderosa banda 400 Mawozo, en Croix-des-Bouquets. El inmueble fue destruido, pero no se informó de su captura.

Helicópteros de las fuerzas salvadoreñas desplegadas en Haití atacaron con cohetes la residencia y el cuartel general de Wilson Joseph, jefe de la banda 400 Mawozo, según un video publicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta oficial de X. Las imágenes mostraron al menos dos helicópteros disparando contra las instalaciones del cabecilla criminal, cuya destrucción fue parcial, mientras varias personas huyeron de la zona bombardeada.

Una fuente de alto nivel de la Policía Nacional de Haití confirmó al diario Le Nouvelliste que los ataques aéreos comenzaron el domingo y continuaron durante la mañana del martes. «La casa fue alcanzada. Las intervenciones prosiguieron esta mañana. Hasta ahora, los ataques han sido aéreos y todavía no se ha producido ninguna intervención terrestre», explicó la fuente.

Bukele había solicitado previamente localizar la residencia del jefe de 400 Mawozo para destruirla. No se informó sobre el paradero de Wilson Joseph ni sobre posibles víctimas de los bombardeos.

Las operaciones se produjeron después de la muerte de Mathias Saintil, uno de los jefes criminales asociados a la coalición Viv Ansanm, durante un ataque con drones.

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