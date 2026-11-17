SANTO DOMINGO. -El crítico literario Odalís G. Pérez presentará Sus días contados: La naturaleza efímera del poder, del escritor Pedro Santana, el jueves 19 de noviembre. El acto tendrá lugar a las 6:00 de la tarde en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Ibeth Guzmán será la maestra de ceremonias.

La novela, publicada por Books&Smith, comienza en 1864, cuando las autoridades españolas ordenan al general entregar el mando y presentarse en Santo Domingo. En esos últimos días, el general recuerda su enfrentamiento con Juan Pablo Duarte, el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y su decisión de impulsar la anexión de la República Dominicana a España.

Cada mañana, el general visita la tumba de Maruca, su amor de juventud. Lo acompaña Manolo, el venezolano que lleva décadas a su lado. A través de esas visitas, el novelista imagina qué lugar ocupa en la memoria del general la mujer que amó, mientras repasa las decisiones que marcaron su vida pública.

El autor reside en el estado de Nueva York. Trabajó ocho años en la novela, dos de ellos dedicados a estudiar la historia de la isla de Santo Domingo entre 1790 y 1864.

En Puerto Plata, el poeta Omar Mesón presentará la obra el martes 24 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en la Sociedad Cultural Renovación. Yasmín Cid conducirá el acto. La entrada es libre.

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