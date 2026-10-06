OD califica de “golpe mortal” la eliminación arancelaria del arroz

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SANTO DOMINGO.– Opción Democrática (OD) calificó como un “golpe mortal” a la soberanía alimentaria la decisión del Gobierno de Luis Abinader de derogar el decreto que establecía aranceles de protección al arroz importado, tras las presiones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El presidente de OD, José Horacio Rodríguez, afirmó que la medida deja desprotegidos a miles de productores y familias de más de 20 provincias que dependen del cultivo, considerado uno de los principales renglones de la producción agrícola nacional.

“Por entreguismo a un país que, con apabullante soberanía, protege su producción nacional, el gobierno abandona y desconoce todo el esfuerzo realizado por nuestros productores y productoras”, sostuvo Rodríguez.

El dirigente opositor señaló que permitir la entrada masiva de arroz extranjero subsidiado, sin mecanismos efectivos de protección, afectaría la competencia, pondría en riesgo a los agricultores locales y tendría consecuencias económicas para las comunidades rurales.

“Esto no es solo un golpe a la economía agraria; es una renuncia directa a nuestra soberanía alimentaria”, expresó.

OD exigió al Gobierno explicar públicamente los términos de las negociaciones con Estados Unidos y adoptar medidas para preservar la producción nacional.

Asimismo, llamó a los gremios agropecuarios, cooperativas, sindicatos de productores y organizaciones sociales a defender el sector arrocero.

Rodríguez exhortó además a los consumidores a priorizar el arroz producido en República Dominicana.

“Una nación que no produce lo que come es una nación vulnerable. Luis Abinader y el PRM serán los únicos responsables históricos de la destrucción de la producción nacional del arroz”, afirmó.

dh/am