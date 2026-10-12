Ocupan 46.9 millones fármacos e insumos médicos ilegales SDE

La mercancía fue incautada con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Central de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional (Dintel), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

Las operaciones se realizaron en los sectores Los Tres Ojos y Los Frailes II, en el municipio de Santo Domingo Este, donde se incautaron fármacos vencidos, falsificados, adulterados y sin registro sanitario, además de insumos médicos como guantes, mascarillas, batas, jeringas y fajas.

AMENAZA DE ALTA GRAVEDAD PARA LA SALUD

En Los Tres Ojos la red utilizaba una vivienda de dos niveles para almacenar ilegalmente los fármacos e insumos, explicó el ministerio en un comunicado.

Para el traslado del «inmenso» decomiso hacia la sede central del Ceccom las autoridades utilizaron dos furgones de 45 pies, un camión de 22 pies y seis camionetas.

Las mercancías eran comercializadas de contrabando, lo que, de acuerdo con el ministerio, suponía una «amenaza de alta gravedad» para la salud pública de la ciudadanía, así como una evasión fiscal en perjuicio del Estado dominicano.

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