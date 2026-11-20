SANTO DOMINGO.– El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos celebró con éxito la novena edición del Premio Nacional de Periodismo Digital 2026, una ceremonia en la que fueron reconocidos periodistas, comunicadores, plataformas informativas y medios digitales por la calidad de sus contenidos y aportes a la comunicación en República Dominicana.

Durante la actividad, el presidente del jurado, el veterano periodista José Rafael Sosa, resaltó la calidad alcanzada por los medios digitales nacionales e invitó a continuar fortaleciendo el ecosistema mediático mediante la difusión de contenidos de valor.

Por su parte, la fundadora y presidenta del Observatorio, la periodista y docente Cristal Acevedo, destacó el trabajo desarrollado durante 11 años por la institución para elevar los estándares de calidad del periodismo digital dominicano.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES

Acevedo encabezó también la entrega de reconocimientos especiales a Ysrael Abreu, Juntos en Familia y Daniel Jiménez Donastorg, por la calidad de sus contenidos y su compromiso con la comunicación responsable.

El máximo galardón de la noche, el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2026, fue otorgado al veterano periodista Robinson Castro, quien recibió una ovación de pie de los asistentes al anunciarse su elección.

Entre los ganadores de las diferentes categorías figuran Lisandro Torres, como Mejor Periodista en Redes Sociales; José Rafael Mata, Periodista Digital del Año; eldiario.do, Mejor Nuevo Medio Digital; Almuerzo de Negocios, Mejor Podcast, y Luis David Flores, por su reportaje sobre discapacidad y empleo, publicado en El Dinero.

También fueron premiados Diario Libre, Panorama, El Dinero, Luminarias TV, Diario de Salud, Infotur Dominicano, Las Calientes del Sur, El Centinela Digital, Bávaro Digital e Impacto Deportivo, entre otros medios y plataformas.

RESPALDO INSTITUCIONAL

El premio es una iniciativa del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos y cuenta con el respaldo del Banco Popular Dominicano como principal aliado institucional.

La evaluación de los nominados estuvo a cargo de un jurado encabezado por José Rafael Sosa e integrado por Amelia Reyes, Priena Almonte, Otniel Salcedo, Francisco Marte, Yahaira Sánchez y Orlando Moya.

La premiación contó además con el patrocinio de instituciones y empresas como el Departamento Aeroportuario, RD Vial, Carrefour, Soler Computer, Grabo Estilo, Farmacias GBC e IDOPPRIL.

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