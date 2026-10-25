Obama fustiga a Trump; dice actúa con crueldad y corrupcion

Fotografía del expresidente Barack Obama (d) dando un discurso durante un mitin este sábado, en Detroit, Michigan (EE.UU.). EFE/EPA/ Ari Saperstein

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON, 25 de octubre 2026 (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) apoyó este sábado la campaña de los demócratas en Ohio con su primer mitin de este ciclo electoral, en el que acusó al actual Gobierno de actuar con crueldad y corrupción.

En un acto junto a los candidatos del partido opositor a la Gobernación y al Senado por Ohio, Amy Acton y Sherrod Brown, respectivamente, Obama arremetió contra el presidente Donald Trump y miembros de su gabinete, a quienes acusó de no ser «personas serias».

“ DOS AÑOS DE CAOS”

Afirmó que los votantes tienen la oportunidad de pronunciarse tras dos años de «caos», «crueldad», «corrupción» e «incompetencia».

Responsabilizó directamente al Gobierno del aumento del costo de vida y de los precios de la gasolina, calificó la guerra en Irán de «innecesaria» y se burló del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y de las remodelaciones que Trump ha impulsado en la Casa Blanca.

«Las acciones de este gobierno son directamente responsables del aumento de los costos. El actual presidente decidió tomar una serie de malas decisiones y decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió y por la que nadie votó», dijo el exmandatario, quien también viajó este sábado a Michigan para hacer campaña junto al candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed.

SE BURLA DE REMODELACIONES EN LA CASA BLANCA

Obama acusó a Trump de estar más preocupado por las remodelaciones de la residencia presidencial, incluida la construcción de un salón de baile, que por los problemas de los estadounidenses.

«Debería estar en HGTV», dijo en referencia al canal de televisión estadounidense dedicado al hogar y la decoración. «Tiene la Casa Blanca como si Sadam Husein hubiera abierto un Cheesecake Factory. Hay dorado por todas partes», se mofó, aludiendo a la cadena de restaurantes estadounidense.

LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS

Las últimas encuestas sitúan a los candidatos demócratas por delante de sus rivales tanto en la contienda por el Senado como en la de la Gobernación de Ohio, dos cargos actualmente en manos republicanas.

En las elecciones de medio mandato, conocidas como ‘midterms’ en inglés, el Partido Republicano se juega el control del Congreso, que, si pasa a manos de los demócratas, podría servir de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

SP-AM