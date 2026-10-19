NY: Ultiman dominicano de un balazo estación tren Manhattan

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NUEVA YORK.- Un dominicano de 26 años fue ultimado de un balazo en el pecho durante una pelea en una estación del tren en Manhattan.

Darrel Rodríguez, quien residía en el sector University Heights, del Bronx, fue declarado muerto en el Hospital Bellevue.

El hecho ocurrió en la estación de la calle 53 Oeste y la Séptima Avenida, donde paran los trenes de las líneas D, B y E.

La Policía reforzó el patrullaje en la zona y mantiene la búsqueda del agresor.

NO FUE UN HECHO ALEATORIO

Según la Policía, el tiroteo no fue aleatorio. Comenzó como una discusión en el andén, se trasladó al interior de un vagón y volvió a la plataforma. No está claro en qué punto exacto se hizo el disparo.

El sospechoso, descrito con un conjunto deportivo rojo y con el rostro cubierto, sacó un arma, disparó, escapó y permanece prófugo.

PÁNICO EN LA ESTACIÓN

«Escuché un disparo, se produjo una huida masiva. Todos empezaron a salir corriendo y hubo al menos tres disparos más», dijo un testigo a NBC New York.

«Es muy triste. La ciudad se ha vuelto muy peligrosa, especialmente aquí, en el centro», comentó otro usuario.

Si tiene información que ayude con este caso, llame a 1-888-57-PISTA.

jt-am