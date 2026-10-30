NY: Torneo golf recauda fondos futuros profesionales en salud

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NUEVA YORK.- La Fundación Nasry Michelén celebró su torneo de golf Playing It Foreward en el Van Cortlandt Park Golf Course, el primer campo público de golf de Estados Unidos, para recaudar fondos destinados a ampliar el acceso educativo y respaldar la formación de futuros profesionales de la salud.

El encuentro reunió a líderes comunitarios y representantes electos, Amanda Septimo, asambleísta estatal por el Distrito 84. Su presencia subraya el vínculo de la iniciativa con el legado del doctor Nasry Michelén, oriundo de San Juan de la Maguana.

DONACIÓN HISTÓRICA PARA HOSTOS

El 28 de octubre, a la 1:00 p.m., la Fundación entregará un cheque por US$25,000 a Eugenio María de Hostos Community College, con lo que completará una donación de US$500,000 en memoria del doctor Michelén.

Creada en 2022, la Fundación otorga apoyo financiero a estudiantes con promedio de 3.5 y servicio comunitario activo.

EL LEGADO DEL DR. MICHELÉN

Médico y defensor comunitario, Michelén fue presidente fundador de Hostos Community College y director ejecutivo del Lincoln Medical Center, el primer latino en dirigir un hospital en Nueva York. También dirigió la División de Acreditación Hospitalaria del Departamento de Salud estatal.

“Cada beca es una inversión en el futuro de un estudiante”, afirmó Walid Michelén, MD, presidente de la Fundación.