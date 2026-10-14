NY: Tiroteo ICE a dominicano domina debate por gobernación

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NUEVA YORK.- El tiroteo de ICE en Marble Hill dominó el único debate por la gobernación de Nueva York entre la demócrata Kathy Hochul y el republicano Bruce Blakeman, actual ejecutivo del condado de Nassau, celebrado la noche del martes.

El caso de Oscar Belgal, dominicano de 28 años baleado en el cuello por un agente federal cuando estaba dentro de su carro con su hijo de 5 años atrás, abrió el intercambio sobre inmigración y seguridad pública.

EL CHOQUE

Blakeman defendió su historial de cooperación con ICE y culpó a la ley santuario que Hochul firmó en mayo, que obliga a terminar los acuerdos locales con autoridades migratorias federales.

«La pregunta que los neoyorquinos tienen que hacerse es qué hacía este tipo en Nueva York en primer lugar? Es porque Kathy Hochul nos ha convertido en un estado santuario», dijo Blakeman, quien llamó a Belgal «pandillero» y citó una condena por hurto mayor y un caso pendiente por drogas.

Aseguró que con su acuerdo sacó a más de 2,000 inmigrantes con récord criminal de Nassau sin allanar escuelas, hospitales ni iglesias.

«Si cooperas con las fuerzas federales, creas una comunidad más segura. Eso es lo que hice. Kathy Hochul nos está quitando esa herramienta. Por eso pasan cosas como esta», afirmó.

Hochul respondió acusándolo de no condenar el uso de fuerza letal frente a un menor.

«Básicamente dice que en el estado de Nueva York estaría bien que agentes de ICE disparen a autos sin saber quién está adentro y que podrían haber matado a un niño de 5 años. Si eso no estremece la conciencia de todos», dijo Hochul.

La gobernadora calificó a ICE como una agencia «fuera de control» y afirmó que supervisa más de 500 agencias policiales en el estado.

«ICE está fuera de control. Está fuera de control en el condado de Nassau», dijo Hochul, y acusó a Blakeman de distraer a su policía para hacer trabajo de ICE, lo que habría contribuido a un pico de crímenes violentos en 10 años en Nassau.

También relató el caso de Norman, un niño de 11 años que, según dijo, lloró en sus brazos cuando la policía de Nassau detuvo a su padre camino a un Home Depot.

CONTEXTO DEL TIROTEO

El incidente ocurrió el jueves 8 de octubre a las 4:00 p.m. en Marble Hill. Según el NYPD y el DHS, Belgal recibió al menos siete disparos contra el parabrisas, con una bala alojada debajo de la oreja izquierda. Fue hallado esposado en el suelo y trasladado al NewYork-Presbyterian Allen Hospital.

El DHS alega que Belgal intentó embestir a los agentes y que tiene vínculos con los Trinitarios. La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, confirmó la condena de 2023 por hurto mayor en cuarto grado con 5 años de libertad condicional y un caso pendiente por venta de sustancias controladas. El NYPD aclaró que no participó en el operativo.

Tras el tiroteo, Hochul y el alcalde Zohran Mamdani pidieron a Trump y al DHS detener los operativos de ICE y publicar las cámaras corporales. La fiscal del Bronx, Darcel Clark, y la fiscal general Letitia James abrieron investigaciones.

Blakeman busca convertirse en el primer republicano en ganar una elección estatal en Nueva York desde George Pataki en 2002, en una carrera donde las encuestas le dan a Hochul una ventaja de 9 a 19 puntos.