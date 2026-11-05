NY: Senador Luis Sepúlveda agradece respaldo le dio triunfo 99.04%

NUEVA YORK.- El senador estatal Luis R. Sepúlveda agradeció a los residentes del Distrito Senatorial 32 el contundente respaldo recibido en las elecciones de este martes, en las que obtuvo el 99.04% de los votos, resultado que le permitirá continuar representando al Bronx en el Senado del Estado de Nueva York y completar una década de servicio legislativo.

Sepúlveda expresó su agradecimiento a través de un comunicado de prensa, en el que destacó que el resultado representa una responsabilidad que asume con humildad, sentido del deber y vocación de servicio público.

«Me siento profundamente agradecido y honrado por el respaldo que he recibido de los residentes del Distrito 32. Obtener el 99.04% de los votos es una muestra de confianza que valoro enormemente. Esta oportunidad me permitirá completar diez años como senador estatal del Bronx, una trayectoria que representa para mí un privilegio y un compromiso permanente con las familias a las que tengo el honor de servir», expresó el legislador.

COMPROMISO CON EL BRONX

Sepúlveda continuará además como presidente del Comité Judicial del Senado estatal, posición que asumió en enero de 2026 y que lo convirtió en el primer latino en ocupar esa presidencia en la historia de la institución.

De cara a este nuevo mandato, señaló que mantendrá su enfoque en las principales necesidades de los residentes del Distrito 32, con especial énfasis en el acceso a vivienda asequible, el fortalecimiento de la educación pública, los servicios de salud, la creación de oportunidades económicas y la seguridad en los vecindarios.

Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener una gestión cercana a los constituyentes, escuchar sus inquietudes y defender sus derechos en Albany.

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