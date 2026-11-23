NUEVA YORK.- El asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior, Neftalí Fuerte, solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) que extienda a los fines de semana los operativos de cedulación y empadronamiento en el exterior.

Explicó que de esa manera los trabajadores podrán realizar el trámite sin tener que faltar a sus empleos.

«La JCE debe adaptar su programación a la realidad laboral de la diáspora», afirmó.

Explicó que «la principal dificultad que enfrentan los dominicanos en Nueva York y otras ciudades del exterior no es la falta de voluntad, sino el horario». «La mayoría trabaja de lunes a viernes, en jornadas largas, en construcción, servicios, salud, transporte, restaurantes y otros sectores. Pedir un día libre para ellos significa perder ingresos. Por eso, cuando los operativos se programan solo en días laborables, miles de personas no participa, aunque quieran y necesiten el nuevo documento», declaró.

«La petición es clara. Necesitamos que la JCE extienda sus operativos móviles a los sábados y domingos, que los organice con mayor frecuencia y que amplíe su duración, para facilitar los trámites a más dominicanos residentes en el exterior», agregó.

Aclaró que «no se trata de un favor. Se trata de garantizar un derecho. Sin cédula vigente, el ciudadano no puede votar, no puede hacer trámites bancarios, no puede actualizar documentos y queda en riesgo de inhabilitación civil una vez venza el plazo de renovación».

LA CIFRA QUE OBLIGA A ACTUAR

En el estado de Nueva York, la JCE estima que alrededor de 275 mil dominicanos deberán renovar su cédula antes de enero de 2028.

Hasta el 1 de noviembre, las oficinas de Manhattan, El Bronx y Long Island acumulaban 43,646 trámites de cedulación, de los cuales 38,651 correspondían a documentos entregados. «Ese es un avance importante, pero todavía insuficiente frente a la magnitud de la población pendiente», indicó Fuerte.

Advirtió que «si el ritmo no se acelera, el riesgo es que miles de dominicanos lleguen al cierre del plazo sin su nuevo documento, no porque no quisieron, sino porque no pudieron acceder al servicio».

En ese sentido, sugirió pasar de operativos esporádicos a un plan permanente y realista, con presencia en los barrios de mayor concentración dominicana, en horarios que la gente pueda aprovechar.

«No basta con una jornada de dos o tres días en un solo barrio. Se necesitan operativos continuos en Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens, Long Island y otras zonas donde vive la diáspora», subrayó.

Agregó que las fechas, lugares, requisitos y horarios de los operativos deben anunciarse con tiempo, por los canales oficiales y por los medios comunitarios, para que la gente pueda planificar.

«La demanda supera la capacidad actual. Sin más técnicos, más estaciones de captura y más apoyo logístico, las filas seguirán siendo largas y muchos se irán sin ser atendidos», abundó.

EMPADRONAMIENTO

El pedido no es solo por la cédula. También es por el empadronamiento.

Miles de dominicanos en el exterior quieren votar en las elecciones de 2028, pero para hacerlo necesitan estar empadronados y tener su documento al día. Cada operativo que se pierde por horario laboral es un voto menos, una voz menos de la diáspora en las decisiones del país.

La diáspora dominicana es una de las más activas y organizadas del continente. Envía remesas, invierte, participa, opina y sigue conectada con su tierra. No se le puede pedir que cumpla con sus deberes cívicos y al mismo tiempo ponerle obstáculos para cumplirlos.

La JCE ya ha dado pasos importantes. En el país, ha ampliado horarios y ha habilitado centros que operan los siete días de la semana, incluyendo sábados, domingos y días feriados. En el exterior, eliminó el requisito obligatorio de cita previa a partir del 2 de noviembre de 2026 en dependencias del exterior, lo que permite atención por orden de llegada según la capacidad operativa.

En opinión de Fuerte, ese mismo criterio debe aplicarse con fuerza en Nueva York. «Si en República Dominicana se puede trabajar fines de semana para agilizar la cedulación, en Nueva York, donde vive la mayor comunidad dominicana del exterior, también se puede y se debe hacer», afirmó.

«La JCE tiene la oportunidad de demostrar que la diáspora no es una población de segunda categoría en el proceso electoral, sino parte central del padrón y del futuro democrático del país», expresó el también expresidente en Nueva York del oficialista Partido Revolucionario Dominicano.

Aclaró que «agilizar la cedulación y el empadronamiento en Nueva York no es un tema partidario. Es un tema de derecho, de inclusión y de respeto a los dominicanos que, aunque viven fuera, siguen siendo dominicanos».

«La comunidad ya hizo su parte: acudió, hizo fila, llevó sus documentos y pidió, con respeto, que se le facilite el proceso. Ahora le toca a la JCE responder con operativos de fin de semana, con más jornadas, con más presencia en los barrios y con un plan que garantice que ningún dominicano en Nueva York se quede sin cédula por falta de tiempo.», concluyó.

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