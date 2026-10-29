NY: Pide Gobierno facilite a JCE recursos garanticen cedulación

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NUEVA YORK.- El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) en Nueva York, Iván Canals, pidió al Gobierno dominicano que proporcione «de manera inmediata» los recursos económicos, logísticos y de personal que requiere la Junta Central Electoral (JCE) para desarrollar con éxito el proceso de cedulación en el exterior.

Advirtió que el actual proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral en las comunidades dominicanas en el extranjero enfrenta serias limitaciones que ponen en riesgo el derecho fundamental a la identidad y al sufragio de cientos de miles de ciudadanos.

«Estamos hablando de un documento que no es solo una cédula, es la identidad del dominicano, es su derecho a votar, a acceder a servicios, a ser reconocido como ciudadano. El Gobierno no puede escatimar recursos cuando se trata de garantizar ese derecho», expresó Canals.

Señaló que, de acuerdo a reportes de la propia JCE y a testimonios recogidos en consulados dominicanos en Estados Unidos, Europa y otras demarcaciones, el proceso avanza con lentitud debido a la insuficiencia de equipos, personal limitado, horarios restringidos y falta de una campaña de información masiva.

«Si el Gobierno quiere hablar de transparencia y democracia, debe empezar por garantizar que cada dominicano, sin importar donde viva, pueda obtener su cédula a tiempo. No se puede hacer una cedulación a medias», enfatizó.

MILES EN RIESGO DE QUEDAR FUERA DEL PADRÓN

Canals alertó que la diáspora dominicana, que supera los tres millones de personas y constituye una de las comunidades más activas en términos electorales y económicos, corre el riesgo de quedar subrepresentada si no se agiliza el proceso.

Recordó que la nueva cédula es indispensable para el empadronamiento y para ejercer el voto en las elecciones presidenciales y congresuales de 2028. Cualquier retraso o exclusión, dijo, afectaría directamente la legitimidad del proceso democrático.

«Miles de dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Florida, España e Italia nos han manifestado su preocupación. Hacen filas de horas, no consiguen citas, no hay suficientes centros. Eso es inaceptable para una comunidad que aporta más de 10 mil millones de dólares en remesas cada año», sostuvo.

MÁS CENTROS Y JORNADAS EXTENDIDAS

Propuso que el Gobierno Central transfiera de forma extraordinaria los fondos necesarios a la JCE y que se implemente un plan de contingencia en el exterior que incluya apertura de más centros de cedulación en los consulados y viceconsulados, jornadas extendidas, incluyendo fines de semana y operativos móviles en iglesias, bodegas y organizaciones comunitarias, así como la contratación de personal adicional debidamente capacitado.

También, una campaña de orientación masiva en medios tradicionales, digitales y comunitarios sobre los requisitos, sedes y plazos, y coordinación efectiva entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la JCE.

Indicó que la Fuerza del Pueblo, como organización comprometida con la defensa de los derechos de los dominicanos en el exterior, se mantendrá vigilante y dará seguimiento permanente al desarrollo del proceso.

LLAMA A LA UNIDAD POR ENCIMA DE COLORES PARTIDARIOS

Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, organizaciones comunitarias, empresarios y líderes religiosos de la diáspora a unirse en torno a esta demanda, por encima de banderías partidarias.

«Este no es un tema de la Fuerza del Pueblo, del PLD o del PRM. Este es un tema de país. Si le negamos la cédula a un dominicano en el exterior, le estamos negando su dominicanidad. El Gobierno tiene la responsabilidad histórica de no fallarle a la diáspora», concluyó.

jt-am