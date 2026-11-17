NUEVA YORK.- Más de mil dominicanos participaron este domingo en dos encuentros en esta ciudad encabezados por el expresidente Leonel Fernández, quien expuso diversos puntos de vista sobre asuntos que afectan a sus connacionales en el exterior y en la República Dominicana.

Al primer encuentro, organizado por Geraldo Rosario, coordinador del sector externo en NY, asistieron representantes de múltiples sectores de la comunidad dominicana, entre ellos la Coalición de Taxistas, la Fundación Mujeres 360 y dos asociaciones de bodegueros que agrupan a más de 18 mil bodegas.

También participaron Prensa y Comunidad Hispana, la Asociación de Reporteros Gráficos, Luxury Events Rental, ligas de sóftbol y voleibol, y el Colegio Dominicano de Locutores, entre otras entidades.

Entre las personalidades presentes figuraron el asambleísta por El Bronx, George Álvarez, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de NY, Fiordaliza Rodríguez, y los presidentes de las asociaciones de bodegueros en la Gran Manzana, Frank Marte y Radhamés Rodríguez.

TRANSFORMACIÓN QUE NO HA BENEFICIADO A TODOS

Al dirigirse a los 350 asistentes, el presidente del partido Fuerza del Pueblo afirmó que, aunque el país se ha transformado, esa transformación no ha beneficiado a todos por igual.

Señaló que persisten la pobreza y la desigualdad social, así como problemas básicos aún sin resolver, entre ellos los apagones, la falta de agua potable en numerosas comunidades y las deficiencias en la calidad educativa.

Añadió que el 65% de los niños dominicanos no comprende lo que lee y describió esa situación como un problema de analfabetismo funcional de cara al futuro. También afirmó que el sistema de salud pública está colapsado y advirtió sobre la inseguridad ciudadana.

RETO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APORTE DE LA DIÁSPORA

Indicó además que el país enfrenta retos asociados al uso de la inteligencia artificial y a su inserción en un mundo en constante transformación, a lo que se suman carencias históricas.

En ese contexto, destacó el papel de la diáspora, a la que definió como enérgica, vibrante y patriótica.

Según afirmó, los dominicanos en el exterior envían unos 12 mil millones de dólares anuales en remesas, equivalentes al 14% o 15% del Producto Interno Bruto (PIB), y sostuvo que, sin ese aporte, la economía dominicana colapsaría.

Fernández agradeció el apoyo que, dijo, los dominicanos en el exterior brindan de manera generosa y solidaria cada año y llamó a valorar la estabilidad política y democrática del país, al considerar que la inestabilidad crónica afectaría la confianza, frenaría la inversión, el crecimiento y perpetuaría la pobreza.

FORMACIÓN CON ÉTICA

Asimismo, reconoció el descrédito que afecta a los partidos y a las instituciones del Estado, y señaló que los líderes políticos deben contribuir a recuperar la confianza y la dignidad de la actividad política.

Aseguró que desde la FP se propone formar dirigentes en gestión pública con la ética como principio fundamental, y subrayó que los servidores públicos deben actuar con integridad para contribuir al progreso del país en beneficio de todos.

El evento se celebró en los salones del Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, próximo a la calle 175, en El Bronx.

El segundo encuentro se llevó a cabo a partir de las 5:00 de la tarde en el complejo Taíno Towers, en la Segunda Avenida con la calle 123, en Manhattan, donde Fernández juramentó a más de 700 nuevos miembros de la FP.