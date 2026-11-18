NUEVA YORK.- La dominicana Madelyn Peña Báez y su hija de dos años lo perdieron todo en el derrumbe del edificio de la avenida Flatbush, en Brooklyn, el pasado miércoles.

Vivían en el tercer piso. Ese día Madelyn estaba trabajando y su hija estaba con una niñera. Ambas sobrevivieron. Ocho vecinos murieron.

“Yo tenía mi vida hecha. Tenía mis cosas. Pero siento que no soy la misma, todo me da miedo”, dijo a Telemundo 47.

AYUDA EN EL CONSULADO

Este martes acudió al Consulado General de la República Dominicana en Nueva York en busca de orientación para recuperar documentos y rehacer su vida.

“Vamos a proceder con toda la parte documental de ella y su familia, los celulares, los pasaportes y todo lo que tiene que ver con la parte documental”, explicó el cónsul general, Jesús Vásquez.

El consulado coordinará con las autoridades de Brooklyn y de la ciudad para determinar cómo ayudarla.

SIN MIEDO A PEDIR AYUDA

El consulado aseguró que la acompañará sin importar su situación migratoria.

“No importa que esté con su estado migratorio vulnerable, eso no tiene nada que ver para que nosotros podamos llegar hasta ella”, dijo Ramona Almonte, directora de Asuntos Comunitarios.

Madelyn deberá empezar de nuevo lejos de su principal red de apoyo. Toda su familia está en República Dominicana y no tiene familiares cercanos en Nueva York.

“En lo que pueda, ya que mi familia, yo no tengo familia aquí, mi familia está toda en Dominicana”, expresó.

Ahora espera asistencia mientras intenta reconstruir su vida junto a su hija.

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