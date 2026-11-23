El cuarto jueves de cada año en los Estados Unidos se lleva a cabo el llamado Día de Acción de Gracias o Thanskgivins. De acuerdo a los historiadores, esa tradición surgió en el año 1621 en la ciudad de Plymouth, que hoy pertenece al estado de Massachusetts. Los colonos ingleses que vinieron de Inglaterra a vivir al norte de América pasaron muchos momentos difíciles y en esa época lograron una buena cosecha, por lo que expresaron su agradecimiento a Dios por permitirle esa cosecha próspera y abudante.

De ahí en adelante, cada cuarto jueves de noviembre las familias estadounidenses se reunen, cenan juntos, agradecen a Dios por todo lo que les has dado y disfrutan, en amor y armonía, ese lindo momento. Aunque es una tradición estadounidense, en varios países de América Latina, incluída la República Dominicana, se ha popularizado asumir también esa acción y en muchos hogares de nuestra nación también se está celebrando el Día de Acción de Gracias a Dios.

Pero ese acontecimieinto ha generado otra tradición en Estados Unidos, pero con un sentido mucho más comercial, que también se ha extendido por toda América. Se trata del llamado Viernes Negro o Black Friday. Teniendo en cuenta que el cuarto jueves de noviembre se reunen todas las familias, las grandes tiendas de Estados Unidos propiciaron el hecho de poner significativas rebajas y ofertas atractivas el viernes siguiente a Thanksgiving, como punto de partida para las compras navideñas. Eso les dió un gran resultado económico hasta el punto que, fruto de la movilización de los consumidores a las tiendas, el tráfico en las principales ciudades se convierte en un caos. Precisamente, se dice que el término Black Friday surgió en 1961, cuando los oficiales encargados del tráfico en las calles de Filadelfia, popularizaron el uso de ese término para ese día, y luego fue asumido en todo ese país.

Así como Tranksgiving ha sido un evento valioso para valorar y fortalecer la unidad de la familia en los Estados Unidos, Black Friday ha sido un gran éxito económico para todo el comercio de esa nación. Para tener una idea de esa situación está el dato aportado por la prestigiosa firma Adobe Analytics, en torno al volumen de ventas en el Black Friday del 2025: 11,800 millones de dólares, solo en línea.

En el caso de la República Dominicana, en los últimos años el Black Friday ha sido asumido por el comercio local, haciendo buenas y atractivas ofertas a la población, y eso ha impactado de manera bastante positiva a la economía nacional. De acuerdo a cifras del Banco Central entre 2017 y 2021, el volumen de ventas en esos cinco años, durante el fin de semana de Black Friday, alcanzó la cifra de 28,56.7 millones de pesos. Esto es un promedio de 5,000 millones de pesos por año.

En los años siguientes se incrementó de forma considerable ese volumen de ventas. En el 2022 fue de 8,404.2 millones de pesos y para el 2023 aumentó a 11,727.7 millones de pesos, de acuerdo a cifras aportadas por el Banco Central. Para el año 2024 hubo un incremento de un 15% y para el 2025 de un 10%, y de acuerdo a esta tendencia se estima que para este año 2026 las ventas en el fin de semana de Black Friday superen los 15 mil millones de pesos, una cifra muy significativa para la economía nacional.

Al igual que en Estados Unidos, en nuestra nación se ha incrementado la tendencia de comprar en Black Friday, de aprovechar las ofertas, de no desperdiciar esa oportunidad. Mi exhortación en este tiempo a la población dominicana es que no se deje llevar de las emociones y que, si bien es cierto que hay muchas ofertas interesantes, las compras no deben hacerlas por emoción, sino llena de razón. No compren por comprar, compren lo que realmente necesiten. Evalúen bien la oferta que les están ofreciendo, miren con cuidado las garantías que les ofrecen y no compren nada que después no van a saber qué hacer con eso. Finalmente, manejen con mucho cuidado sus compras con tarjetas de crédito, pues cada tarjetazo que ustedes dan, es una nueva deuda que acumulan y que debe ser pagada con altos intereses.

euricabral07@gmail.com

JPM