Los presupuestos públicos no son más que herramientas de desarrollo económico y social, los cuales están sujetos a los cambios que experimentan las variables controlables e incontrolables, endógenas y exógenas.

La literatura presupuestal define estas herramientas como expresiones cuantitativas de las metas y objetivos que han de alcanzarse en un periodo determinado aplicando las estrategias correspondientes.

El presupuesto presupone que han de captarse los ingresos estimados y que con ellos se financiarán los gastos corrientes y de capital (inversiones a largo plazo) previamente planificados.

Ingresos planificados o estimados que provendrán de recaudaciones tributarias, financiamientos internos y externos, transferencias y donaciones, que financiaran los gastos también estimados para cumplir con los objetivos, las metas, la visión y misión de las instituciones.

Es decir, no hay nada seguro, todo depende de que los supuestos utilizados para la formulación de los presupuestos se apeguen a la realidad, pues todo depende de que esos supuestos se den o se cumplan periódicamente.

Si hay cambios en dichos supuestos económicos y financieros, entonces tendrán que someterse los presupuestos previamente formulados a una reformulación, a los fines de ajustarlos a los nuevos eventos económicos y financieros.

El hecho de que los presupuestos sean reformulados periódicamente no significa que hubo una mala planificación original sino que hay que ajustarlos a los vaivenes que se dan en la economía y las finanzas, los cuales se reformulan conforme los cambios que se operan en los entornos internos y externos.

Recientemente, el Gobierno Dominicano sometió al Congreso Nacional una segunda reformulación al Presupuesto General del Estado de 2026, con el propósito de ajustarlo a la luz de la inflación global, producto de los aranceles, conflictos bélicos o conflagraciones de guerra, que han impactado en los precios de los fertilizantes, energía, commodities, transporte, fletes, costo de capital e insumos en general.

Todo lo cual, ha llevado a los bancos centrales y los ministerios de hacienda a revisar sus políticas monetaria y fiscal (tasa de interés, ingresos, gastos y financiamiento), respectivamente.

Esto debido a la incertidumbre global que dificulta a los agentes económicos, empresas, consumidores y gobiernos predecir lo que ha de pasar.

Desde el ministerio de hacienda se ha comunicado que la segunda reformulación presupuestal recién introducida al Congreso Nacional, se justifica por la razonabilidad ante la volatilidad de los precios internacionales, del nivel de incertidumbre y de la política económica mundial.

Esa volatilidad, se está traduciendo en hechos concretos en la nación dominicana y el mundo: aumento del precio internacional del petróleo, lo que obligó al Estado dominicano a destinar RD$44,000 millones al subsidio de combustibles, RD$3,400 millones al transporte y RD$2,150 millones a los fertilizantes para los agricultores.

Al mismo tiempo, la inflación entre octubre de 2025 y octubre de 2026 se situó en 5.14%, por encima del rango meta del Banco Central de la República Dominicana, que es de 1% a 5%.

Es decir, lo que pasa fuera, se siente adentro en el bolsillo del dominicano.

La segunda reformulación de 2026 consiste en modificar las leyes 99-25 y 43-26 del Presupuesto General del Estado aprobadas para adaptar los ingresos y los gastos a la nueva realidad global.

En noviembre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó en menos de 4 días la segunda reformulación del presupuesto de 2026 y se espera que igual lo haga el Senado de la nación dominicana, a los fines de ser promulgado por el Poder Ejecutivo para convertirlo en ley.

Entre los cambios que se incluyen en esta segunda reformulación son: llevar el déficit fiscal financiero a RD$365,968 millones, pasando de 3.24% a 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los gastos consolidados aumentaron en RD$54,100 millones, llegando a RD$1,717,911 millones.

Los ingresos estimados bajaron en RD$31,293 millones, quedando en RD$1,351,943 millones, debido a que las recaudaciones no se ajustaron a lo esperado, incluso la Ley anticrisis num. 30-26, que se esperaba que generará unos RD$50,000 millones, no se recaudaron.

El Gobierno a los fines de aumentar los gastos pidió acogerse a la cláusula de escape de la Ley num. 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que permite flexibilizar temporalmente el tope del gasto cuando hay una situación extraordinaria, como la presente.

La reformulación se justifica para amortiguar el impacto de la crisis, proteger a la población con subsidios y mantener la inversión pública como: el teleférico de Santo Domingo Oeste y el monorriel.

El dinero que ha de financiar el aumento de los gastos provendrá en un 60% de las disponibilidades de años anteriores y no de aumento de la deuda.

La segunda reformulación presupuestal es buena ya que va dirigida a proteger a la población ante una crisis real con un plan de retornar a la regla fiscal, en el tiempo más breve posible.

También provendrá el dinero para financiar el aumento de los gastos, de préstamos ya aprobados por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que serán desembolsados ahora.

En caso de que para años posteriores al actual, persista la incertidumbre global y no haya más ahorros públicos, tendrán que aumentar los impuestos o tomar más dinero prestado.

No obstante, se espera que a raíz de la reunión tripartita celebrada en Shenzhen, China, entre Xi Jinping, presidente de la China, Vladimir Putin presidente de Rusia y Donald Trump presidente de los Estados Unidos, las tensiones bélicas y comerciales se flexibilicen.

Con lo cual, se espera que disminuyan los precios del petróleo, fertilizantes, commodities, transporte, costo del dinero y otros insumos, lo cual repercutirá en mejorar los déficits fiscales de todos los países y llevar alivio al costo de la vida del ciudadano dominicano de a pie o más vulnerable.

De manera que en estos momentos se impone, en lo que se concretan los acuerdos negociados en la China, que se apruebe, en el tiempo más breve posible, en el Senado dominicano, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, la segunda reformulación del Presupuesto General del Estado 2026.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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