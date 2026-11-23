SANTO DOMINGO. El Ejército de República Dominicana se alzó como equipo líder en la Competencia de Tiro de Combate para Oficiales Generales y Superiores, celebrada este sábado en el Centro de Entrenamiento Táctico Sierra Prieta (CETSP), al conquistar el primer lugar por equipos en las categorías de Oficiales Generales y de Coroneles y Capitanes de Navío.

La institución también obtuvo el primer puesto de la clasificación general individual, gracias a la actuación del coronel Ambrocio Casilla Vólquez, quien registró el mejor tiempo de toda la jornada, con 1:56.30.

DESTACADA ACTUACIÓN DE LOS OFICIALES GENERALES

En la categoría de Oficiales Generales, el mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del Ejército, alcanzó el segundo lugar con un tiempo de 3:10.05, mientras que el general de brigada José Manuel Durán Infante, subcomandante general de la institución, ocupó la tercera posición con 3:22.41.

También participó el mayor general Delio Buenaventura Colón Rosa, quien terminó en el décimo puesto, con un registro de 3:45.90.

CASILLA VÓLQUEZ ENCABEZA LA CLASIFICACIÓN GENERAL

En la categoría de Coroneles y Capitanes de Navío, el coronel Ambrocio Casilla Vólquez obtuvo el primer lugar, imponiéndose además como el competidor con el mejor tiempo de toda la jornada.

El coronel Michel Youd El Hage consiguió la tercera posición de esa categoría, con 2:18.90, resultado que lo situó en el cuarto puesto de la clasificación general. Por su parte, el coronel José Ivanigor Díaz Terrero concluyó en la posición 16, con un tiempo de 6:08.54.

PREPARACIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA

La competencia puso a prueba la precisión, el control emocional, la toma de decisiones bajo presión y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, destrezas esenciales para el desempeño de las funciones militares.

Con estos resultados, el Ejército reafirma su compromiso con el entrenamiento permanente, la disciplina y el fortalecimiento de sus capacidades tácticas y operativas al servicio de la soberanía y la seguridad nacional.

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