SANTO DOMINGO. República Dominicana enfrenta una elevada prevalencia de diabetes y prediabetes, condiciones que afectan o ponen en riesgo a cerca de dos millones de personas, según advirtió el especialista en Medicina Deportiva y Nutrición Clínica, doctor Richard Marine.

El médico indicó que la prevalencia nacional de diabetes se sitúa entre un 15.8 % y un 16 %, cifra que consideró preocupante por sus consecuencias sobre la salud, la economía familiar y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Durante una entrevista en el programa A Diario, transmitido por Space 89.3 FM, del Grupo RCC Media, Marine explicó que la enfermedad puede avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes y provocar complicaciones graves cuando no se diagnostica ni se trata oportunamente.

IMPACTO RENAL Y ECONÓMICO

El especialista señaló que la diabetes constituye una de las principales causas de insuficiencia renal y puede llevar a los pacientes a necesitar tratamientos de diálisis, con elevados costos para el Estado y consecuencias importantes para su calidad de vida.

Asimismo, estimó que la enfermedad representa una carga económica de aproximadamente 1,629 millones de dólares anuales para el país. Agregó que los gastos en medicamentos, consultas y tratamientos afectan especialmente a las familias de menores ingresos.

ALIMENTACIÓN Y PREVENCIÓN

Marine atribuyó parte del problema a los hábitos alimenticios, particularmente al consumo frecuente de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y porciones excesivas de carbohidratos. Recomendó moderar el consumo de arroz y procurar que ocupe alrededor de una cuarta parte del plato.

También destacó la importancia de mantener una hidratación adecuada, realizar actividad física y someterse a evaluaciones médicas periódicas. Sobre las altas temperaturas del país, llamó la atención acerca del riesgo de deshidratación y la necesidad de cuidar el consumo de líquidos.

ALTA DEMANDA DE ATENCIÓN MÉDICA

El médico resaltó que el Instituto Nacional de Diabetes (INDEN) atiende entre 700 y 800 pacientes diariamente, lo que refleja la demanda de servicios relacionados con esta enfermedad.

Finalmente, exhortó a la población a no esperar la aparición de síntomas para realizarse pruebas de glucosa y otros chequeos preventivos. También mencionó que los dispositivos inteligentes y sensores de glucosa pueden ayudar al seguimiento de la condición, aunque no sustituyen la evaluación médica.

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