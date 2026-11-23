SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – El comando municipal del proyecto político de David Collado juramentó a su equipo de la Región Este 1 de Santiago de los Caballeros, en el norte de República Dominicana.

Collado, ministro de turismo, es uno de los aspirantes a la candidatura del Partido Revolucionario Moderno para las presidenciales de 2028.

El grupo está integrado por delegados de siete zonas, entre ellas Pekín, Hato Mayor y Los Jazmines.

La ceremonia estuvo encabezada por Leonardo “Leito” Aguilera, coordinador municipal del programa, y el alcalde Ulises Rodríguez, presidente de la Gran Región de Santiago de los Caballeros.

También participaron Robinson Díaz, coordinador provincial; la diputada Dilenia Santos y Aníbal Díaz, enlace nacional del programa con este territorio.

NUEVAS DESIGNACIONES EN REGIÓN ESTE

Durante el acto, el regidor Cholo D’Óleo asumió la coordinación de la Región Este 1, mientras la regidora Magdalena Rodríguez fue designada directora ejecutiva.

Aguilera afirmó que esta cita completa la estructura del proyecto en esa demarcación y expresó su expectativa de alcanzar un 90 % de respaldo en la zona durante la convención de 2027.

También estuvieron presentes las directoras Amarilis Baret, de Organización, Claribel Torres, de Operaciones, y el regidor Leonardo Vásquez, subcoordinador regional.

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