NY: Juez niega libertad a dominicano baleado por ICE

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NUEVA YORK.- Un juez federal rechazó la solicitud de liberación de emergencia presentada por los abogados del dominicano Oscar Belgal, de 28 años, quien permanece detenido tras recibir un disparo en el cuello durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Bronx.

La decisión fue emitida por el juez Héctor González, quien consideró que los representantes legales de Belgal no cumplieron con los estrictos requisitos necesarios para justificar su liberación por motivos médicos, según informó el Daily News.

Los abogados argumentaron que dejarlo en libertad era necesario para que recibiera tratamiento médico ambulatorio y advirtieron que su estado físico podría deteriorarse si continúa bajo custodia.

EVALUACIÓN MÉDICA

Sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales, el Gobierno presentó una evaluación realizada en el Brooklyn Hospital Center. Según esa evaluación, Belgal no necesitaba atención quirúrgica o médica de urgencia en ese momento ni cuidados especializados mientras permaneciera detenido.

Belgal resultó herido el 8 de octubre, cuando agentes del ICE dispararon siete veces contra su camioneta Honda Civic plateada en Marble Hill Avenue, cerca de West 225th Street, en El Bronx. Su hijo de cinco años se encontraba en el asiento trasero cuando los agentes abrieron fuego.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el dominicano utilizó su vehículo como arma y aceleró en dirección a los agentes que intentaban detenerlo. Según la versión oficial, los agentes desconocían que el menor estaba dentro del vehículo.

El disparo alcanzó a Belgal en el cuello, mientras que el niño salió ileso.

El DHS también afirmó en la red social X que Belgal es un inmigrante indocumentado de República Dominicana.

DEFENSA CUESTIONA FALLO

La Sociedad de Asistencia Legal (The Legal Aid Society), que representa a Belgal, criticó la decisión y expresó preocupación por su estado de salud.

En un comunicado, afirmó que el fallo «mantiene al señor Belgal detenido pese a las preocupaciones relacionadas con el deterioro de su estado de salud y plantea serias dudas sobre si se está dando a su salud y a su dignidad humana básica la importancia que merecen».

SEÑALAMIENTOS DEL DHS Y REACCIONES

Por su parte, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, declaró que Belgal sería asociado de la pandilla Trinitarios y que podría tener conocimiento del tiroteo contra un agente federal ocurrido el año pasado en Fort Washington Park, en Manhattan.

El incidente desencadenó protestas y renovó las críticas contra la presencia del ICE en Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien respalda la abolición del ICE, calificó el tiroteo de «indignante» y describió a la agencia como una institución «podrida» que trabaja para «sembrar el caos y el terror», según el Daily News.

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