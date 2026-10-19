NY: Invitan a encuentro con candidato republicano a Gobernador

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- El líder republicano del Distrito 70 en Manhattan, doctor Miguel Estrella, convocó a la comunidad dominicana al encuentro en Washington Heights con el candidato a gobernador Bruce Blakeman.

Será este martes 20 de octubre, a las 10:30 de la mañana, frente al restaurante Sofía, ubicado en el 1455 de la avenida Saint Nicholas, esquina calle 183.

Blakeman, actual ejecutivo del condado de Nassau, en Long Island, estará acompañado del exgobernador George Pataki.

PROPUESTAS CLAVE

Durante el encuentro, Blakeman presentará su plan de gobierno en tres ejes:

– Inmigración: Plantea facilitar permisos de trabajo para indocumentados sin antecedentes penales. La aplicación dependería de las autoridades federales.

– Seguridad pública: Propone reforzar la lucha contra la delincuencia en las calles y en el transporte masivo.

– Economía: Plantea eliminar el impuesto estatal sobre la renta para solteros con ingresos hasta 50 mil dólares y parejas hasta 100 mil dólares. También propone reducir la factura eléctrica hasta en un 50 por ciento.

INVITACIÓN ABIERTA

Estrella dijo que será una oportunidad para conocer de primera mano las propuestas de Blakeman y dialogar sobre los principales desafíos del estado.

El encuentro se realiza de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

jt-am