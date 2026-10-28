NY: ICE solicita custodia de dos dominicanos apuñalaron policía

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NUEVA YORK.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) solicitó la detención migratoria de dos dominicanos arrestados por su presunta relación con el apuñalamiento de un detective de la Policía de Nueva York fuera de servicio en El Bronx.

Los sospechosos, identificados como D’Angelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejía Bautista, fueron detenidos por las autoridades locales el 8 de octubre, seis días después del ataque, informó la agencia federal.

Según ICE, ambos se acercaron al detective el 2 de octubre en el sector de Norwood con la intención de asaltarlo. Cuando el agente se defendió, lo habrían apuñalado siete veces y luego huyeron en una bicicleta eléctrica.

El detective fue trasladado a un hospital, dado de alta y se recupera de sus heridas.

Las solicitudes de detención migratoria —conocidas como detainers— buscan que los dos hombres sean transferidos a custodia federal una vez concluya su proceso local.

Antecedentes migratorios

ICE indicó que Jean Caraballo fue interceptado por la Patrulla Fronteriza cerca de San Luis, Arizona, en febrero de 2023, tras intentar ingresar al país sin autorización. Recibió una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración y quedó en libertad bajo supervisión mientras avanzaba su caso.

En el caso de Mejía Bautista, la agencia señaló que fue interceptado en la misma zona en diciembre de 2022. Posteriormente se le otorgó un permiso de permanencia temporal y también recibió una citación para presentarse ante un tribunal de inmigración.

De acuerdo con ICE, un juez de inmigración ordenó su deportación a República Dominicana en ausencia el 8 de mayo de 2025.

La agencia agregó que, tras un arresto de Mejía Bautista en octubre de 2025 por presunta posesión ilegal de un arma, solicitó a las autoridades de Nueva York su retención migratoria, pero la ciudad no aceptó la petición.

Historial y reacción de ICE

Según ICE, ambos hombres registran arrestos previos en Nueva York. En el caso de Jean Caraballo, mencionó cargos por presunta posesión ilegal de un arma de fuego cargada y posesión de sustancia controlada. En el de Mejía Bautista, por presunta posesión de propiedad robada, hurto mayor y posesión ilegal de un arma.

La información proporcionada por la agencia se refiere a arrestos y no especifica si concluyeron en condenas.

El director de la oficina de ICE en Nueva York, Kenneth Genalo, cuestionó la negativa de la ciudad a atender las solicitudes de detención y sostuvo que la falta de cooperación con las autoridades federales tiene consecuencias para la seguridad pública.

jt-am