NY: Hieren de siete puñaladas a detective origen dominicano

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NUEVA YORK.- Como José Mercedes fue identificado el detective de la Policía de Nueva York (NYPD) apuñalado siete veces la tarde del viernes en El Bronx por dos hombres que intentaban robarle una cadena de oro.

De acuerdo con la policía, Mercedes, de 33 años y origen dominicano, estaba sacando algo del maletero de su Mustang negro, estacionado frente a una vivienda unifamiliar en la calle East 208, cerca de la avenida Steuben, en Norwood, cuando fue emboscado por los dos individuos alrededor de la 1:45 de la tarde.

Los hombres atacaron al detective cuando este trató de defenderse ante el intento de arrebatarle la cadena. Según los investigadores, los agresores lo apuñalaron y le propinaron múltiples cortes en una pierna y el cuello antes de huir hacia el sur.

PERSIGUIÓ A SUS ATACANTES HERIDO

A pesar de las heridas, el detective persiguió a sus atacantes durante aproximadamente dos cuadras hasta la avenida Rochambeau, cerca de la calle East 206, donde se desplomó.

Mercedes fue trasladado de urgencia al hospital NYC Health + Hospitals/Jacobi, donde su estado fue reportado como estable.

De acuerdo con sus familiares, Mercedes se mantuvo consciente y pudo hablar durante su estancia en el hospital.

«Ahora está estable, gracias a Dios», dijo al New York Post su tío, Ricardo Mercedes.

Mercedes está asignado a la comisaría 44 y es miembro del NYPD desde 2016 y fue ascendido a detective en 2022, según su perfil oficial. Entre 2019 y 2020 recibió cuatro reconocimientos por su excelente servicio policial.

Algunas fuentes aseguran que el joven es oriundo de Nizao, Baní.

De acuerdo con su tío, Mercedes fue el primer policía de la familia y otros parientes han seguido sus pasos desde entonces.

BUSCAN A DOS SOSPECHOSOS

Por el caso, la Policía busca a dos individuos hasta el momento no identificados. Según las fuentes, al menos uno de los sospechosos estaba involucrado en un robo previo de una motocicleta. No quedó claro si lograron sustraer alguna pertenencia del detective.

Una persona de interés fue detenida por la policía el viernes por la noche, aunque no se cree que haya apuñalado a Mercedes.

Si tiene información, llame al 1-888-577-4782.