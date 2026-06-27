NY: FP habilita locales para colectar ayuda para Venezuela

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NUEVA YORK.- El partido dominicano Fuerza del Pueblo (FP) ordenó habilitar todos sus locales en el exterior como centros de acopio para recolectar ayuda para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

La instrucción fue girada por Gregorio Morrobel, vicesecretario de la Secretaría General para el Exterior, por órdenes del secretario general de FP, Antonio Florián, según un comunicado dirigido a presidentes de circunscripciones (OCLEE), seccionales y de estados en el exterior.

FP solicitó donaciones de alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos básicos, artículos de primeros auxilios, ropa, mantas, productos de higiene personal, linternas, baterías y herramientas.

Cada dirigente deberá coordinar la recepción, clasificación y almacenamiento de los insumos en su jurisdicción y mantendrá comunicación con la Secretaría General para asegurar el envío organizado a las zonas afectadas.

“Este esfuerzo colectivo no solo representa un acto de solidaridad, sino también un testimonio del compromiso humano y moral que distingue a nuestra organización”, señaló Morrobel en el documento.

Venezuela fue sacudida el miércoles por dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 920 muertos, según cifras oficiales, y cientos de edificios colapsados en Caracas y La Guaira.La medida busca canalizar la solidaridad de la diáspora dominicana. Los interesados pueden acudir al local de FP más cercano en su ciudad.