NY exige fin de ICE tras disparo a un dominicano en El Bronx

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NUEVA YORK.- Cientos de neoyorquinos exigieron este viernes la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una investigación independiente de la Fiscalía General de Nueva York por el tiroteo en el que un dominicano que viajaba con su hijo de cinco años resultó herido.

Los manifestantes recorrieron calles del Bajo Manhattan en una marcha pacífica, bajo vigilancia policial y de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), con carteles de rechazo al ICE y exigiendo que el agente que disparó a Oscar Bengal sea acusado.

Los carteles mostraban una foto del agente, identificado por los manifestantes como Brendan Cuni, con chaleco de construcción y el mensaje: «Acusen a Brendan Cuni por intento de asesinato de Oscar Bengal. Su hijo de 5 años estaba en el asiento trasero».

La marcha se realizó un día después de que Bengal, de 28 años, resultara herido de bala mientras conducía con su hijo en Marble Hill, en el Bronx.

El hecho ha incrementado la indignación y la atención nacional, después de que operativos del ICE hayan dejado muertos y heridos en todo el país.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes vestían chalecos de construcción cuando intervinieron a Bengal, quien estaría vinculado a la pandilla Los Trinitarios.

El organismo aseguró que el inmigrante «utilizó su coche como un arma» e intentó embestir a los agentes, por lo que uno disparó.

El DHS indicó que Bengal solo resultó herido superficialmente por una bala o fragmentos en el cuello, fue trasladado a un hospital y luego a un centro de inmigración fuera de Nueva York.

Una orden judicial, tras un recurso de sus abogados, dispuso que permaneciera en Nueva York, por lo que ahora está en la cárcel federal Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn.

REACCIONES Y PROTESTAS

«ICE fuera de nuestras calles» y «Sin justicia no hay paz» gritaban los manifestantes. También se escucharon consignas en español como «Aquí estamos y no nos vamos» y «ICE pa’l carajo». La marcha concluyó frente a la sede del Servicio de Inmigración.

«Lo que está sucediendo en este país y nuestra ciudad está generando un profundo miedo y terror en la comunidad. No podemos aceptar que la gente tenga miedo de salir de sus casas», dijo el sacerdote y activista Fabián Arias, quien exigió «verdad, transparencia y justicia».

Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), que convocó la protesta, reclamó una investigación independiente, que se publiquen todas las grabaciones del incidente, que se presenten cargos contra el agente y que se refuerce la protección por parte de la policía de la ciudad.

«Una vez más hemos presenciado la brutalidad del ICE, la ilegalidad de esta agencia que nunca debió haber existido», indicó, y lamentó los gritos del niño tras presenciar lo ocurrido.

Natalia Aristizábal, copresidenta de Make the Road New York, señaló que unas 19.000 personas han sido «secuestradas» en las calles de Nueva York desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump, en enero de 2025, la mitad en la ciudad.

TRUMP RECLAMA «ELOGIOS» PARA EL ICE

El presidente Donald Trump reclamó «elogios» para el ICE por la detención del dominicano baleado.

«Ayer, nuestros héroes del ICE capturaron a un hombre con un historial criminal largo como una milla que era buscado por posible asesinato en una pandilla. Es una persona muy peligrosa y lo capturaron. Pero en lugar de recibir elogios, el ICE está siendo despreciado por los políticos de Nueva York», dijo Trump.