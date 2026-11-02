NY: Dominicanos respaldan reelección de la fiscal general

NUEVA YORK.- Un grupo de líderes políticos dominicanos de Nueva York expresó su respaldo a la reelección de Letitia James como fiscal general del estado, al destacar su gestión en la protección de los derechos de la comunidad dominicana, particularmente de los residentes afectados por estafas inmobiliarias vinculadas con la compra de propiedades en la República Dominicana.

Entre eelos figuran el congresista federal Adriano Espaillat; el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso; el senador estatal Luis Sepúlveda; los asambleístas Karines Reyes, Amanda Séptimo, Manny de los Santos y George Álvarez, así como los concejales Shaun Abreu, Oswald Feliz, Carmen de la Rosa, Amanda Farías, Christopher Marte y Pierina Sánchez.

En un pronunciamiento conjunto, los funcionarios destacaron que James ha mantenido una postura de respaldo a las víctimas de fraude inmobiliario, mediante campañas de prevención, orientación a posibles afectados y acciones para alertar a los neoyorquinos de origen dominicano sobre los riesgos de estas operaciones.

Asimismo, señalaron que la fiscal general ha trabajado para que las denuncias de los afectados reciban la atención correspondiente de las autoridades, a través de una estrategia coordinada con su equipo de trabajo.

AVANCES EN SEGURIDAD PÚBLICA

También resaltaron los resultados de la gestión de James desde 2019 en materia de seguridad pública, particularmente en el combate al crimen organizado y el tráfico ilegal de armas y drogas.

Recordaron que durante su administración se han retirado cerca de 11,000 armas de fuego de las calles mediante más de 50 jornadas comunitarias de recompra realizadas en distintos puntos del estado, además del desmantelamiento de redes dedicadas al tráfico ilícito de armas y estupefacientes.

«Retirar armas peligrosas de las calles ayuda a proteger y mantener seguras a nuestras comunidades», señalaron al destacar las iniciativas de seguridad impulsadas por la fiscal general.

INICIATIVAS DE PROTECCIÓN INFANTIL

En materia de protección de menores, valoraron también el impulso de James a la Ley SAFE for Kids, que restringe determinadas funciones adictivas de las plataformas de redes sociales para menores de 18 años, y a la Ley de Protección de Datos Infantiles, orientada a limitar la recopilación y explotación de información personal de niños y adolescentes.

A estas iniciativas agregaron las acciones de supervisión frente a los riesgos asociados con los chatbots engañosos basados en inteligencia artificial.

Sostuvieron que la fiscal general ha demostrado sensibilidad y compromiso con las comunidades vulnerables del estado, al tiempo que destacaron su enfoque preventivo y de rendición de cuentas.

«Letitia James protege a las personas antes de que sufran daños, exige responsabilidades a quienes infringen la ley y ofrece resultados concretos y verificables», afirmaron.

Con este respaldo, los funcionarios dominicanos se suman a las voces que favorecen la continuidad de James al frente de la Fiscalía General de Nueva York.

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