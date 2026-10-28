NY: Dominicano pinta en El Bronx el mural más alto de EU

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NUEVA YORK.- El artista dominicano Néstor Omar García, conocido como Angurria, da los últimos retoques a un mural de 29 pisos en el sur del Bronx, Nueva York, cuya imagen principal es una mujer con rolos y un niño en brazos.

La obra, titulada Un MAR de Gente / From Every Shore, supera los 260 pies de altura —unos 79 metros— y ocupa una de las fachadas del complejo residencial Morrisania Air Rights Houses, cerca de la calle East 158 y la avenida Park.

Los organizadores describen el proyecto como el mural más alto de Estados Unidos. Hasta ahora, ese título lo ostentaba el conjunto de murales de la artista alemana MadC en el edificio Excel Miami, en Florida, con 245 pies de altura.

Además de la mujer con rolos, la composición representa a las distintas generaciones, culturas y comunidades inmigrantes que han contribuido a moldear El Bronx.

INSPIRACIÓN EN LOS ALCARRIZOS

La figura que aparece en la parte más alta del mural tiene un significado personal para Angurria: remite a su infancia en Los Alcarrizos, donde su madre tenía un salón de belleza y peinaba a mujeres que usaban rolos.

Con el tiempo, esa escena cotidiana se convirtió en una de las imágenes recurrentes de su trabajo y en un homenaje a personajes que forman parte de la memoria colectiva dominicana. Las sillas plásticas, las chancletas y otras escenas de barrio también se transformaron en referencias visuales para el artista, quien encontró en sus recuerdos una manera de representar la identidad del país.

TRAYECTORIA

García, oriundo de Los Alcarrizos, es diseñador gráfico, publicista y director de arte. Durante casi dos décadas trabajó en agencias de publicidad y comenzó a pintar murales a los 36 años, motivado por su interés en el dibujo de letras y por el deseo de volver a trabajar con las manos.

El artista también impulsa el Festival CAYE, una iniciativa cultural que reúne murales, música, teatro, danza y emprendimientos en el sector Ciudad Nueva, en Santo Domingo.

jt-am