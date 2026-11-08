NY: Dominicano gana escaño en Legislatura de Westchester

YONKERS.- El dominicano Wilson Terrero fue electo concejal del Distrito 17 del condado de Westchester.

Terrero gradeció a los votantes por la confianza depositada y prometió trabajar en beneficio de todos los residentes. Dijo que llevará su experiencia en el gobierno municipal a la representación de un distrito que comprende sectores del suroeste de Yonkers.

Su trayectoria constituye un referente de participación política para la comunidad dominicana e hispana.

COMPROMISO CON TODOS LOS RESIDENTES

Terrero agradeció especialmente al ejecutivo del condado, Ken Jenkins; al alcalde de Yonkers, Mike Spano, y al presidente del Partido Demócrata de Yonkers, Tom Meier, por acompañarlo durante la campaña. También reconoció a los sindicatos, voluntarios y simpatizantes que contribuyeron a su triunfo.

En el ámbito personal, dedicó palabras de gratitud a su esposa, Claudia, a quien describió como una fuente de fortaleza durante todo el proceso electoral.

Dijo que buscará contribuir a un Westchester más seguro, más fuerte y más asequible. En su mensaje insistió en que su aspiración al cargo responde al deseo de marcar una diferencia y lograr resultados concretos para la comunidad.

jt-am