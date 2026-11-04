NY: Dominicana Yudelka Tapia arrasa en Distrito 86 del Bronx

NUEVA YORK.- La asambleísta de origen dominicano Yudelka Tapia fue reelecta con amplia ventaja en el Distrito 86 del Bronx en las elecciones del 3 de noviembre, al obtener 13,027 votos, equivalentes al 82.30% del total, según resultados preliminares con más del 96% reportado.

Tapia, demócrata, superó a su contrincante republicana María Díaz, quien obtuvo 2,120 votos (13.39%), y a la conservadora Shedry Olivo.

El Distrito 86 comprende los vecindarios de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont, zonas con alta concentración de votantes dominicanos. cd8a

Tapia, que se encontraba interna por motivos de salud en los días previos a la elección, buscaba renovar su mandato en la Asamblea Estatal de Nueva York, integrada por 150 miembros. La Asamblea mantiene una mayoría de 103 demócratas y 47 republicanos.

Tapia forma parte del grupo de cinco asambleístas dominicanos que buscaban la reelección en Nueva York, junto a Manny de los Santos (Distrito 72), George Álvarez (78), Amanda Séptimo (84) y Karines Reyes (87). De acuerdo con reportes locales, todos lograron retener sus curules en esta jornada.

La reelección de Tapia consolida la representación dominicana en Albany, capital estatal, en una elección que también marcó hitos a nivel federal con tres dominicanos electos al Congreso de EE.UU.

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