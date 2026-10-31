NY: Dominicana gana premio Emprendedora del Año 2026

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NUEVA YORK.- La empresaria dominicana Geydi Romney Guerrero fue galardonada con el premio Emprendedora del Año 2026 durante la celebración de los Glamour Music Awards USA, realizada en el Hostos Community College, en El Bronx.

Romney Guerrero, quien lleva 16 años radicada en Estados Unidos, recibió la distinción por su trayectoria al frente de Finer Beauty Spa, un centro especializado en estética avanzada que fundó hace 13 años en El Bronx.

La empresaria cuenta con un doctorado en Ciencias de la Salud y una maestría en Terapias Complementarias y Alternativas, formación que ha complementado con una amplia experiencia en el sector estético.

Romney Guerrero obtuvo el mayor respaldo en la votación del público. Su nombre fue anunciado en medio de una ovación de los asistentes, marcando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

La gala, conducida por Frederick Martínez (El Pachá), Yari Nin y Hanson Boy, reunió a destacadas personalidades del arte, la cultura y el ámbito empresarial. Durante la velada se entregaron reconocimientos en 22 categorías y se realizaron diversas presentaciones artísticas, entre ellas la del intérprete Chicho Severino. Esta edición estuvo dedicada a los veteranos y militares de Estados Unidos.

TRAYECTORIA Y COMPROMISO CON LA SALUD ESTÉTICA

A lo largo de su carrera, Romney Guerrero ha acumulado importantes reconocimientos, entre ellos las distinciones Best of the Bronx, otorgadas a Finer Beauty Spa en 2023, 2024 y 2025, así como Power Women of the Bronx, recibidas en 2023 y 2024, en reconocimiento a su liderazgo empresarial y contribución a la comunidad.

Además de su faceta empresarial, se desempeña como comisionada de Salud y Seguridad Estética, desde donde promueve la educación, la prevención de complicaciones y las prácticas seguras en los procedimientos estéticos. Su labor se enfoca especialmente en concientizar sobre la importancia de proteger la salud y la vida de las mujeres que deciden someterse a cirugías plásticas.

En la celebración de los premios Glamour Music Awards 2026 fue acompañada por su pareja Joel, su tío y amigos cercanos. Al recibir el galardón, expresó su agradecimiento a Dios, a los organizadores, a su familia y a quienes han respaldado su trayectoria. Aseguró que este reconocimiento representa años de sacrificio, disciplina, perseverancia y fe.

Dedicó el premio a las mujeres emprendedoras latinas, especialmente a las dominicanas que han logrado abrirse camino en Estados Unidos. Asimismo, manifestó el orgullo de representar a la República Dominicana y expresó su deseo de inspirar a otras mujeres inmigrantes a perseguir sus sueños mediante la preparación, el esfuerzo y la determinación.

jt-am