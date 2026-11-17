NUEVA YORK.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Iván Canals, valoró como exitoso y multitudinario el acto de juramentación de nuevos miembros de esa organización que encabezó este domingo el presidente Leonel Fernández.

Afirmó que lo que se vio en ese evento es que claramente Nueva York está con la Fuerza del Pueblo. «Fue una demostración contundente y claro el respaldo de la comunidad hacia la FP y nuestro líder, Leonel Fernández», expresó.

Destacó que «un ingreso masivo de diferentes sectores de la comunidad dio el paso y se juramentó para formalmente ser parte de este gran proyecto de nación que es la Fuerza del Pueblo».

MENSAJE AL GOBIERNO DEL PRM

«Los dominicanos en el exterior han mandado un mensaje convincente al gobierno del PRM de que aquí, al igual que allá, no tiene nada que buscar porque en el 2028 se van», señaló Canals.

Aseguró que «es por eso que al PRM no le interesa que se vote en el exterior, ya que sabe que por su incapacidad e incumplimiento tendrá un voto de castigo».

DOMINICANOS EN EL EXTERIOR SERÁN PARTE FUNDAMENTAL EN 2028

Resaltó que «el presidente Fernández lo expresó claramente, que los dominicanos en el exterior serán parte fundamental en el gobierno de la Fuerza del Pueblo en el 2028 para lograr las grandes olas de transformaciones que necesita el país».

«Leonel siempre ha sido y es un aliado de nuestra comunidad ya que en sus gobiernos ha impulsado importantes iniciativas a favor de nosotros y esta vez no será la excepción, muestra de eso fue este respaldo contundente», concluyó.

La actividad, en la que fueron juramentados 700 nuevos militantes de la FP, se realizó en Taíno Towers, en el sector East Harlem, del Alto Manhattan.