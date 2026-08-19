NY: Despiden a policía murió tras cirugía estética en la RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- Familiares, amigos, compañeros despidieron este lunes a la agente del NYPD que falleció en República Dominicana tras un procedimiento estético en Santo Domingo.

Rebecca De Paula, de 31 años, quien ingresó al Departamento de Policía de Nueva York en enero de 2025 y estaba asignada a la comisaría 46 de El Bronx, habría contraído una infección bacteriana luego de la cirugía.

La noticia generó consternación entre vecinos y allegados, quienes la describieron como una mujer dedicada a su familia, su comunidad y su iglesia.

«Como agente de policía, era una mujer muy amable con sus hijos. Participaba activamente en la iglesia; todos en la comunidad la querían», dijo Luis Pimentel, vecino de De Paula.

«Es doloroso para cualquiera perder a un ser querido», expresó Jorge Ycasa, también vecino.

RECONOCIDA POR SU LABOR

En marzo de este año, De Paula fue distinguida como Agente del Mes por su desempeño dentro del cuerpo policial.

Además de su labor como oficial, la joven se desempeñaba como pastora de una iglesia local.

La oficial deja a su esposo y tres hijos.