NY: Departamento de Vivienda inspecciona «casas zombis»

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NUEVA YORK.- El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) realizó un recorrido en El Bronx para inspeccionar nueve propiedades identificadas como posibles «casas zombis» en los vecindarios de East Morrisania y Crotona.

El objetivo de esta iniciativa fue crear conciencia sobre el impacto negativo que las propiedades abandonadas y descuidadas pueden tener en las viviendas vecinas, en las comunidades locales y en la crisis de vivienda que afecta a toda la ciudad de Nueva York.

¿QUÉ SON LAS CASAS ZOMBIS?

– Propiedades de 1 a 4 unidades.

– Inmuebles abandonados y desocupados.

– Propiedades en mal estado físico (por ejemplo: presencia de maleza, grafitis, acumulación de basura o necesidad evidente de reparaciones).

– Propiedades en proceso de ejecución hipotecaria o en etapa previa a la misma (los propietarios están atrasados en los pagos de su hipoteca).

A través de esta iniciativa, el personal del HPD realiza inspecciones exteriores de estas propiedades, recopila información y diseña nuevas estrategias para lograr que vuelvan a tener un uso productivo.

En 2016, el estado de Nueva York aprobó una ley que responsabiliza a los prestamistas hipotecarios y a las entidades administradoras de hipotecas de la reparación y el mantenimiento de estas propiedades.

Dicha normativa, conocida como la «Ley Zombi», exige a los prestamistas y administradores inspeccionar, asegurar y mantener estas propiedades, además de informar sobre ellas al Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York. Si no cumplen con estas obligaciones, el HPD remite las pruebas al Departamento Jurídico de la ciudad de Nueva York, el cual emprende acciones legales contra los bancos o administradores según corresponda.

En última instancia, tanto la ley como el programa ayudan a combatir el deterioro urbano y a revitalizar los vecindarios, con el apoyo de miembros de la comunidad como usted.

Se estima que existen más de 2,000 viviendas abandonadas («zombie homes») en la ciudad de Nueva York; sin embargo, resulta difícil obtener datos actualizados, ya que los bancos, titulares de las hipotecas, no siempre reportan a tiempo su condición.

jt-am