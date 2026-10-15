NY: Defensa dominicano baleado por ICE contradice versión oficial

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NUEVA YORK.- Los abogados de Oscar Belgal, el dominicano baleado por un agente de inmigración en Nueva York mientras conducía con su hijo de cinco años, aseguraron este miércoles ante un tribunal federal que el agente nunca se identificó antes de correr hacia el vehículo, romper la ventanilla y disparar.

En una petición presentada en Brooklyn para solicitar la liberación de Belgal, la organización Legal Aid Society relató que el hombre había recogido a su hijo en la escuela y se había detenido frente a un hidrante mientras buscaba estacionamiento, cuando «un hombre anónimo y con el rostro cubierto» se abalanzó hacia el vehículo con su arma desenfundada, seguido por otros hombres armados.

«Los hombres no se identificaron, no mostraron documentos ni se comunicaron con Oscar de ninguna manera sustancial», escribieron sus abogados. «En cambio, sin identificarse, el primer hombre golpeó y rompió la ventanilla de Oscar y comenzó a disparar dentro del auto mientras su hijo se resguardaba en el asiento trasero. Una de esas balas alcanzó a Oscar en el cuello y de inmediato comenzó a sangrar».

LO QUE MUESTRA EL VIDEO

La Policía de la Ciudad de Nueva York difundió la semana pasada imágenes de cámaras de seguridad que captaron parte del encuentro. En el video se observa a un hombre con sudadera y gorra roja que corre hacia el auto apuntando con su arma e inmediatamente golpea con el cañón la ventanilla del conductor hasta romperla.

Un segundo agente aparece junto al auto y saca su arma. Belgal entonces avanza hacia la calle y se aleja. Lo que ocurrió después no quedó captado, pero la persecución terminó instantes más tarde cuando el auto de Belgal quedó detenido contra una barrera de concreto, con impactos de bala en el parabrisas y en una ventanilla trasera.

Videos de transeúntes y de cámaras corporales muestran a los agentes del ICE esposando a Belgal y brindándole atención por la herida en el cuello mientras estaba sentado en el pavimento.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO

El relato de la defensa contrasta con la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostiene que los agentes abrieron fuego únicamente después de que Belgal chocó su auto contra dos vehículos del gobierno y «aceleró hacia otros agentes».

El jefe de operaciones de control y expulsión del ICE, Marcos Charles, declaró que Belgal se negó a obedecer las órdenes de salir de su vehículo y posteriormente chocó contra dos vehículos oficiales mientras los agentes trataban de evitar que escapara.

ESTADO DE SALUD Y DETENCIÓN

Los abogados Perry McAninch y Elyssa Williams afirmaron que Belgal nunca supo que eran agentes del ICE hasta que despertó en el hospital. Señalan que continúa detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, sin que se le haya programado aún la cirugía para extraer la bala alojada en su cuello. Ha perdido sensibilidad en el lado izquierdo del rostro y padece disminución de la audición.

«La detención del señor Belgal fue ilegal desde el principio. Agentes del ICE le dispararon en el cuello frente a su hijo de cinco años, no le brindaron asistencia médica inmediata y ahora lo mantienen retenido en una instalación conocida por su negligencia médica», denunciaron sus abogados.

El DHS indicó este miércoles que el incidente sigue bajo investigación.