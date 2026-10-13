NY: Candidata al Congreso defiende a dominicano baleado por ICE

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NUEVA YORK.- La candidata al Congreso de Estados Unidos, Darializa Ávila Chevalier, salió en defensa del dominicano Óscar Belgal, baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el vecindario Marble Hill, del Bronx.

Ávila Chevalier, quien compite por la nominación demócrata en el Distrito 13, con jurisdicción sobre parte de Manhattan y El Bronx, fijó posición durante una entrevista con el comentarista Hasan Piker, en la que cuestionó a la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, por enfocarse en el prontuario de Belgal en lugar de reprochar el operativo.

«Para mí, ni siquiera importa», dijo la aspirante al ser consultada sobre el historial del detenido, identificado por las autoridades como presunto miembro de la pandilla Trinitarios.

A su juicio, Tisch priorizó la difusión del perfil delictivo del hombre baleado en vez de condenar el uso de la fuerza por parte de ICE, pese a su responsabilidad de informar con equilibrio sobre el hecho.

RELATO DEL INCIDENTE

Ávila Chevalier pidió ponerse en el lugar de Belgal. Aseguró que el dominicano acababa de recoger a su hijo de cinco años en la escuela cuando varios hombres enmascarados se aproximaron a su vehículo, golpearon la carrocería y exhibieron armas de fuego. «Estás huyendo. Lo siento, estás protegiendo a tu hijo», expresó.

La candidata reclamó además la liberación de Belgal, una demanda que coincide con la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, crítico del procedimiento federal.

Al cierre de la conversación, reiteró su rechazo a la agencia migratoria con una frase contundente: «Que se joda ICE y que la eliminen».

CÓMO OCURRIÓ EL TIROTEO EN MARBLE HILL

El tiroteo ocurrió la tarde del jueves. Agentes de ICE vestidos de civil interceptaron el vehículo de Belgal, de 28 años, y abrieron fuego cuando el joven dominicano intentó marcharse del lugar. Dentro del automóvil se encontraba su hijo de cinco años.

El incidente desató protestas en El Bronx, donde manifestantes exigieron el retiro de los agentes federales de inmigración.

Belgal permanece bajo custodia federal en Brooklyn.

Tanto Tisch como Mamdani condenaron el operativo y aclararon que el Departamento de Policía de Nueva York no participó en la intervención ni fue notificado con antelación.