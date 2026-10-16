NY: Aseguran agente ICE disparó a dominicano sin identificarse

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NUEVA YORK.- Los abogados de Oscar Belgal, el dominicano herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras conducía con su hijo de cinco años en Nueva York, afirman que el oficial abrió fuego sin identificarse y sin emitir advertencia previa.

La alegación consta en un escrito presentado el miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Según el documento, el agente corrió hacia el vehículo, rompió la ventanilla del conductor y disparó en múltiples ocasiones sin anunciar que se trataba de un oficial federal ni mostrar credenciales.

La Sociedad de Asistencia Legal (The Legal Aid Society), que solicita la liberación de Belgal, sostiene que el 8 de octubre éste acababa de recoger a su hijo de la escuela y buscaba estacionamiento frente a un hidrante cuando fue abordado por varios hombres armados y enmascarados.

«Los hombres no se identificaron, no mostraron documentos ni se comunicaron con Oscar de ninguna manera sustancial», señala la petición. El escrito agrega que el primer agente golpeó la ventanilla con el cañón de su arma hasta romperla y luego disparó, con el menor en el asiento trasero. Uno de los proyectiles impactó a Belgal en el cuello y le provocó una hemorragia inmediata.

EVIDENCIA EN VIDEO

Una cámara de seguridad del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), cuyo video fue divulgado la semana pasada, capta parcialmente la secuencia.

En las imágenes se observa a un hombre con sudadera y gorra roja aproximarse corriendo al automóvil con el arma desenfundada y apuntando hacia el conductor. Acto seguido, golpea la ventanilla con la pistola hasta quebrarla. Un segundo agente se posiciona junto al vehículo, también con el arma en mano. Belgal reanuda la marcha y se aleja, mientras el hombre de la gorra roja lo persigue a pie hasta salir del encuadre.

El desenlace no quedó registrado por esa cámara. Minutos después, el vehículo de Belgal fue hallado detenido contra una barrera de concreto, con impactos de bala en el parabrisas y en una ventana trasera.

Videos de testigos y cámaras corporales del NYPD muestran posteriormente a agentes de ICE esposando a Belgal y brindándole primeros auxilios en el pavimento por la herida en el cuello, antes de que policías de la ciudad lo trasladaran a un hospital.

CONDICIÓN MÉDICA Y DETENCIÓN

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió de manera directa a los señalamientos y reiteró que el caso permanece bajo investigación. Funcionarios de la agencia han defendido que los agentes actuaron al considerar que sus vidas estaban en peligro.

De acuerdo con la defensa, Belgal no supo que se trataba de agentes de ICE hasta que despertó en el hospital.

Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), sin haber recibido la cirugía para extraerle el proyectil alojado en el cuello. Sus abogados, Perry McAninch y Elyssa Williams, aseguran que presenta pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del rostro y problemas auditivos.

«La detención del señor Belgal fue ilegal desde el principio. Los agentes de ICE le dispararon en el cuello frente a su hijo de cinco años, no le proporcionaron asistencia médica inmediata y ahora continúan reteniéndolo en un centro conocido por el abandono médico», afirmaron.

Consultado sobre su atención médica, el DHS remitió las preguntas a la Oficina Federal de Prisiones, que administra el MDC. La agencia declinó ofrecer detalles por razones de privacidad y seguridad, aunque aseguró que no niega atención médica a ningún detenido.

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