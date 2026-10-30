NY: Arrestan a dominicano acusado de irregularidades electorales

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NUEVA YORK.- Las autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron a Randy Pierre-Louis, identificado como ciudadano de la República Dominicana y residente permanente legal, por presuntas irregularidades vinculadas al registro electoral en Nueva York, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pierre-Louis fue acusado el 23 de octubre de presentar declaraciones falsas relacionadas con el registro de votantes y de fraude de visado, según informó ICE. La investigación estuvo a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York.

Tras su arresto, fue trasladado al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para su comparecencia inicial. ICE también presentó una solicitud de retención migratoria en su contra.

De acuerdo con la información divulgada por la agencia, Pierre-Louis ingresó a Estados Unidos en julio de 1990, fue condenado por robo en 1994 y acusado de posesión de armas en 2012.

«LA SEGURIDAD ELECTORAL ES SEGURIDAD NACIONAL»

«Election security is national security» (La seguridad electoral es seguridad nacional), declaró Micah Bock, director adjunto de Asuntos Públicos de ICE, al referirse al caso.

El funcionario sostuvo que los votos de los ciudadanos estadounidenses no deben verse afectados por la participación ilegal de extranjeros en las elecciones y reiteró que la agencia continuará investigando presuntos intentos de interferir ilegalmente en los procesos electorales.

ICE señaló que la investigación refleja el compromiso de HSI Nueva York con la protección de la integridad del sistema electoral estadounidense, en coordinación con autoridades federales, estatales y locales.

La agencia recordó que las personas pueden denunciar presuntos delitos, incluido el fraude electoral, a través de su línea telefónica 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) o mediante el formulario de denuncias disponible en su página web.

DOMINICANA ACUSADA DE VOTAR SIN SER CIUDADANA

El arresto de Pierre-Louis se produce semanas después del caso de Lizabeth Almonte Rosa, una dominicana de 24 años residente en West New York, Nueva Jersey, acusada de votar en elecciones federales cuando aún no era ciudadana estadounidense y de obtener ilegalmente la ciudadanía.

Según la acusación de la Fiscalía Federal de Nueva Jersey, Almonte Rosa ingresó a Estados Unidos desde la República Dominicana con una visa IR-2 y se registró para votar en diciembre de 2021, cuando aún no tenía la ciudadanía.

Las autoridades alegan que participó en las elecciones primarias de junio de 2022 y en las elecciones generales de noviembre de ese año.

La denuncia sostiene, además, que al solicitar posteriormente la naturalización, la mujer negó haberse registrado para votar o haber participado en elecciones federales. Almonte Rosa fue arrestada y compareció por primera vez ante un tribunal federal en Newark el 7 de octubre de 2026.

jt-am