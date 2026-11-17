NUEVA YORK.- A cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fueron condenados dos hermanos dominicanos a cuatro miembros de una familia el 31 de agosto de 2024 en Irondequoit, Nueva York.

Julio Pimentel Soriano, de 36 años, y Luis Soriano, de 34, habían sido encontrados culpables por dos jurados de la muerte de Fraime Ubaldo, su novia, Marangely Moreno Santiago, y los dos hijos de la pareja, Evangeline y Sebastian, de cuatro y dos años, respectivamente.

Los Soriano deberán, además, pagar una indemnización de 24,000 dólares (6,000 por cada víctima).

Las víctimas fueron encontradas muertas el 31 de agosto de 2024, luego de que los servicios de emergencia acudieran a su casa en la avenida Knapp tras un reporte de incendio.

Según la fiscalía, los hermanos provocaron ocho incendios en la vivienda tras asesinar a las víctimas, en un intento por encubrir el crimen.

«UNO DE LOS CRÍMENES MÁS ATROCES Y HORRIBLES»

En un comunicado emitido tras la condena, Brian P. Green, fiscal de distrito del condado de Monroe, calificó el hecho como «uno de los crímenes más atroces y horribles» que la comunidad de Rochester haya vivido y expresó su deseo de que la «justicia que se hizo hoy» ayude a los familiares sobrevivientes a encontrar fortaleza y paz.

«La sentencia de hoy cierra un capítulo largo y sombrío, lo que permite a una familia y a una comunidad emprender un camino hacia la sanación, aun mientras siguen procesando su duelo. No existe valor capaz de equipararse a una vida humana; sin embargo, no cabe duda de que estos dos hombres no deberían volver a respirar el aire fuera de una prisión», dijo.

Green también elogió a la fiscal de distrito del condado de Wayne, Christine Callanan, y a la fiscal adjunta Victoria Porter por su labor en el procesamiento del caso.

POR DROGAS MATARON A SU PRIMO

De acuerdo con la fiscalía del condado de Monroe, el móvil del asesinato fue una disputa por drogas desaparecidas. Ubaldo, identificado como primo de los Soriano, y su pareja, Moreno Santiago, colaboraban con los hermanos para conseguir drogas procedentes de Puerto Rico, según los fiscales.

Durante el juicio, la fiscalía indicó que los Soriano usaban la casa de los Ubaldo Moreno para recibir paquetes de drogas desde Puerto Rico y que creían que la pareja había robado un paquete enviado a la vivienda el 15 de agosto de 2024.

Durante sus declaraciones, la fiscal Victoria Porter indicó que la pareja afirmó no encontrar el paquete y que Luis, quien vivía en Rochester, fue a ayudarlos a buscarlo. Ubaldo intentó convencer a sus primos de que no había robado el paquete.

Dos semanas después, Julio llegó a Rochester procedente de Puerto Rico. Él y Luis fueron a la casa de Ubaldo y apuñalaron a la familia de cuatro miembros hasta la muerte, según declaró Porter.

CIENTOS DE PRUEBAS

De acuerdo con el fiscal de distrito, durante la investigación del caso se analizó «minuciosamente una cantidad aparentemente inabarcable de pruebas». Durante el juicio se presentaron casi 500 elementos, desde videos de vigilancia hasta fotografías, así como los testimonios de 46 testigos.

Esto, según dijo, «garantizó que el castigo fuera proporcional a los delitos».

Entre estas pruebas, la fiscalía presentó un video de vigilancia que mostraba a Julio comprando bridas de plástico que luego se usaron para inmovilizar a Ubaldo. Las imágenes de la cámara del timbre también mostraron a los hermanos arrastrando a Ubaldo al sótano, donde, según la fiscalía, fue golpeado.

Además, se incautó el vehículo que Luis Soriano usó para trasladarse al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, en septiembre de 2024, desde donde, según los fiscales, partió hacia Puerto Rico.

En dicho auto, que había sido dejado en el aeropuerto y trasladado a una comisaría de policía en Nueva Jersey, también se encontraron varias bridas de plástico.

ARRESTO DE LOS HERMANOS

Luis Francisco Soriano fue arrestado en junio de 2025 en el este de la República Dominicana, tras casi 10 meses intentando escapar de la justicia estadounidense.

Las autoridades informaron que Soriano salió de Puerto Rico a bordo de un ferry con destino a la República Dominicana después de enterarse de la presencia en la isla de alguaciles federales que estaban tras su pista.

El 23 de septiembre de 2024, Soriano fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Distrito de Puerto Rico del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés).

En tanto, Julio César Pimentel Soriano fue arrestado el 7 de septiembre de 2024, una semana después de los asesinatos de la familia Ubaldo Moreno.

En ese momento se informó que Pimentel Soriano también era buscado en la República Dominicana por un presunto asesinato ocurrido en 2019 y que había ingresado de manera irregular a Puerto Rico, donde obtuvo una identificación falsa que le permitió viajar a Estados Unidos e instalarse en Nueva York.

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