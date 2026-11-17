Jensen Huang nació en Taiwán y empezó diseñando microprocesadores en la empresa AMD. Su gran acierto fue ver que los chips gráficos creados para videojuegos podían usarse para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Luego pasó ocho años en LSI Logic, donde ocupó cargos de ingeniería, mercadeo y dirección. Aprendió el negocio de los chips desde dentro.

Huang, fundó NVIDIA en 1993 y hoy es el mayor proveedor mundial de semiconductores para la inteligencia artificial. Su empresa es considerada la más valiosa del mundo y estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Huang es un verdadero genio, casado, amigo de Trump, que le permitió exportar semiconductores H200 a China (no de alta gama) , pero infiel a su esposa, manteniendo relaciones con una funcionaria de su propia empresa y quien sabe con cuantas más.

Esas relaciones podrían haber quedado en conjeturas. Su problema fue que en una de sus aventuras extramaritales pisó una mina que lo hizo explotar. Una Mata Hari 20 años menor que él.

Alice Huang, es una empresaria china y exdirectiva de Megaspeed, una compañía de Singapur (bajo investigación) que compraba chips avanzados de NVIDIA. Fue directiva del banco HSBC y en otras empresas de Hong Kong. Su foto y antecedentes muestran que es una mujer atractiva, inteligente, elegante, que se movía en los círculos financieros y tecnológicos más importantes del mundo. Su marido, Kang Wei, también empresario chino, aparentemente, sabía de las aventuras de su esposa con el poderoso magnate de la IA.

Alice y Jensen, se encontraron varias veces en esos eventos tecnológicos y fue invitada a la propia sede de NVIDIA por su dueño. Así comenzó una relación sexual, entre microprocesadores avanzados, cenas privadas con Champagne y conversaciones inteligentes.

Por sus frecuentes viajes a Estados Unidos los servicios de inteligencia sospechaban que Alice podría ser una espía china. Pero sin evidencias concretas.

Cuando Huang confesó su infidelidad con Alice, las acciones de NVIDIA se derrumbaron. La presión lo hizo renunciar y muchos pensaron lo peor. El terror se apoderó de Wall Street. NVIDIA representa el 7.5% de los valores del S&P 500 y 10% del Nasdaq-100. Su caída hubiera sido el equivalente a la quiebra del Bank of América o de J.P. Morgan Chase: Una catástrofe con efecto sistémico.

Pero el mercado reaccionó y parece que NVIDIA seguirá viva y el valor de sus acciones se recuperó un poco cuando designaron a su sucesora de forma interina: Colette Kress , vicepresidenta ejecutiva desde 2013. La historia continuará con investigaciones del FBI y el congreso sobre el escandaloso caso, que llenará las páginas de muchos libros.

Si Alice Huang es una espía china (Pekín, obviamente, lo niega) la tecnología más avanzada de NVIDIA podría ya estar en sus manos. No es raro oír que los chinos están casi a la par en IA con Estados Unidos y a precios mucho más bajos por los costos de la energía. Y lo superan ampliamente en robótica. China instaló en un año nueve veces más robots industriales con IA que Estados Unidos.

El espionaje chino está muy extendido a Taiwán y Corea del Sur, dos países vecinos y asiáticos, que están entre los mayores desarrolladores de chips para la IA. Es posible que otras Alice estén procesando gráficos en los genitales de altos directivos de empresas tecnológicas.

La batalla por la IA apenas comienza. El presidente Trump no quiere control sobre ellas. China tampoco. Y los europeos le temen y quieren regularizar su aplicación. Anthropic advierte que la IA es un gran peligro y puede llegar a pensar por sí misma, desplazando a los humanos.

Pero hay un problema mayor. NINGUNA ES RENTABLE. Se gastan 400,000 millones de dólares al año en infraestructura de IA mientras que los ingresos reales del sector rondan los 100,000 millones. Esa brecha es donde viven las burbujas.

Por su parte, Hollywood ya prepara su nueva película del caso: LA MATA HARI EN CIRCUITOS INTEGRADOS.

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