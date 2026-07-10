Nuevos rostros de la izquierda EE.UU

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En tiempos donde la política estadounidense parece atrapada entre la polarización superficial, el espectáculo mediático y la administración pragmática de las desigualdades, dos nombres jóvenes emergen desde orígenes distintos para colocar sobre la mesa una misma pregunta de fondo: si todavía es posible reconstruir una izquierda con vocación de poder, sentido social y arraigo en las comunidades populares.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, de 34 años, nacido en Uganda y criado en Queens, y Darializa Ávila Chevalier, dominico-estadounidense de 32 años, formada entre la academia, la organización comunitaria y las luchas sociales, no representan únicamente dos trayectorias individuales exitosas, sino la posibilidad de un relevo generacional en una izquierda estadounidense que durante décadas tuvo referentes morales e intelectuales de enorme peso, pero escasa traducción institucional.

Desde los antípodas, Mamdani y Ávila Chevalier no anuncian todavía una victoria definitiva de la izquierda estadounidense, pero sí una señal de época. Allí donde Bernie Sanders abrió una puerta, Richard David Wolff puso lenguaje económico y Noam Chomsky sostuvo una crítica moral al poder, estos nuevos rostros intentan convertir ideas en gestión, indignación en organización y representación en políticas públicas. Ese tránsito, difícil y lleno de contradicciones, es precisamente el terreno donde se mide un verdadero relevo generacional.

Un relevo con raíces y referentes

Mamdani y la dominicana Darializa Ávila Chevalier encarnan una nueva generación política que se nutre de luchas comunitarias, organizaciones de base, movimientos contra la desigualdad y una tradición crítica que ha logrado abrirse paso dentro de un sistema históricamente hostil a cualquier proyecto que cuestione el dominio del mercado sobre la vida social.

Mamdani encarna una parte de esa continuidad, pero con rostro propio. Hijo del reconocido intelectual ugandés Mahmood Mamdani y de la cineasta india Mira Nair, porta una biografía atravesada por el Sur Global, el poscolonialismo y la experiencia migrante, pero su política no se limita al símbolo. Desde la Asamblea Estatal de Nueva York y luego desde la alcaldía, ha colocado en el centro temas estructurales: vivienda, transporte, cuidados, servicios públicos y dignidad urbana.

Al plantear la vivienda como derecho y no como mercancía, el transporte público como bien colectivo y las guarderías como parte de una política de igualdad, Mamdani cuestiona el núcleo mismo de una ciudad organizada durante décadas alrededor del capital inmobiliario, la gentrificación y la expulsión silenciosa de los trabajadores pobres hacia la periferia económica y territorial.

En esa misma corriente aparece Darializa Ávila Chevalier, quien acaba de protagonizar una de las sorpresas políticas más significativas de las primarias demócratas de Nueva York al derrotar al veterano congresista de origen dominicano Adriano Espaillat. Su victoria no solo sacude una estructura de representación consolidada, sino que introduce una tensión nueva dentro de la comunidad dominicana y latina: la disputa entre la continuidad institucional y una izquierda joven que reclama otra agenda.

La política como disputa de sentido

Ávila Chevalier llega con credenciales distintas a las de la política tradicional. Hija de inmigrantes dominicanos, formada en la Universidad de Columbia y con estudios doctorales en sociología en la City University of New York, ha trabajado en temas de vivienda, inmigración, justicia racial, defensa pública y reforma del sistema penal. Su ascenso expresa una sensibilidad generacional que no se conforma con la representación étnica si esa representación no se traduce en cambios materiales para las comunidades.

De ahí que el punto común entre Mamdani y Ávila Chevalier no sea únicamente la juventud, ni el origen migrante, ni su cercanía con los Socialistas Democráticos de América.

Lo central es que ambos colocan el debate en el terreno de la economía política de la vida cotidiana: quién puede pagar una renta, quién tiene derecho a servicios públicos, quién decide el destino de la ciudad, quién financia la política y quién queda fuera cuando el mercado se convierte en organizador absoluto de la existencia.

Los Socialistas Democráticos de América no constituyen un partido político formal en el sentido clásico, pero funcionan como una organización de izquierda que impulsa candidaturas, programas y luchas dentro y alrededor del Partido Demócrata.

Su apuesta por servicios públicos universales, economía orientada al bien común, justicia social y control democrático de sectores estratégicos explica por qué figuras como Mamdani y Ávila Chevalier despiertan entusiasmo en unos sectores y alarma en otros.

La prensa corporativa, el capital inmobiliario, los estrategas del centro demócrata y los sectores conservadores ya los presentan como amenaza, exceso o experimento. Pero justamente ahí reside el valor político de su aparición: obligan a discutir lo que el consenso neoliberal prefería administrar en silencio, y devuelven a la política una pregunta elemental que nunca debió desaparecer: para quién se gobierna.

jpm-am