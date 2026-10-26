NUEVA YORK: Zohran Mamdani celebra victoria de Lula en Brasil

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK 26 Oct.- El alcalde de Nueva York y exponente del progresismo estadounidense, Zohran Mamdani, ha celebrado este lunes la histórica victoria del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, acreedor este pasado domingo de un cuarto mandato tras derrotar al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro en las elecciones.

«Según regresaba a casa, escuché cómo un grupo de neoyorquinos coreaban el nombre de Lula al salir de un bar», ha explicado Mamdani. «Me parece un indicio de que los neoyorquinos estaban contentos», ha añadido.

Mamdani ha aprovechado para trasladar sus felicitaciones al mandatario. «Creo que es una señal de que el pueblo unido jamás será vencido», ha añadido en referencia a la consigna popularizada el siglo pasado por el político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, convertida posteriormente en un himno universal de protesta contra las dictaduras.

También ha celebrado la victoria de Lula otro icono del progresismo estadounidense como es la representante Alexandra Ocasio-Cortez. «Ayer, Brasil le mostró al mundo que la voluntad del pueblo es más fuerte que los autoritarios que intentan suprimirla», ha manifestado en redes sociales.

«Enhorabuena al presidente Lula y enhorabuena a Brasil», ha manifestado.

of-am